Allegri accontentato, ma solo per Rabiot. A Marsiglia va Bennacer: scambio alla pari

Stavolta Max Allegri potrebbe essere accontentato. Se sulla richiesta di prendere Dusan Vlahovic il Ceo Giorgio Furlani ha finora glissato, per quanto riguarda l'opzione Adrien Rabiot il Milan appare intenzionato a fare sul serio. Il centrocampista francese è andato in rottura con l'Olympique Marsiglia dopo la lite negli spogliatoi con Rowe (nel frattempo volato al Bologna) e adesso sembra pronto a fare i bagagli. Tanto che l'OM ha già fissato in 15 milioni il prezzo dell'ex juventino. Una cifra che il Diavolo conta di abbassare notevolmente, mettendo sul piatto uno scambio quasi alla pari con Bennacer, che dar par suo ha già dato la piena disponibilità al ritorno al Velodrome. Lavori in corso. Capitolo Harder: il Diavolo ha in pugno l'attaccante classe 2005, ma lo Sporting ha chiesto ancora 48 ore per liberarlo perché prima vuole ingaggiare il sostituto: trattativa in stato avanzato per Ioannidis del Panathinaikos.

Da una sponda all'altra del Naviglio, dove l'Inter cede Palacios al Santos in prestito con diritto di riscatto mentre per Taremi è spuntato il Sassuolo. Nel frattempo gli arabi dell'Al Hilal stanno accelerando per convincere il dt nerazzurro Ausilio a volare nel campionato saudita. Da Riyad sono all'assalto pure di uno dei gioielli del calcio italiano: offerti 35 milioni alla Fiorentina per il centrale Comuzzo (classe 2005), che al momento non ha ancora deciso se accettare la corte dell'Al Hilal. Passi avanti della Juventus per l'esterno offensivo Zhegrova (Lille): pronti 15 milioni più bonus. Un'accelerazione volta a sorpassare la concorrenza del Marsiglia.

Intanto la Vecchia Signora ha definito la vendita di Djalò al Besiktas per 3,5 milioni e ne può incassare 15 dal Nottingham Forest per Savona. Oggi si dovrebbe, invece, chiudere il passaggio di Hojlund al Napoli dal Manchester United in prestito oneroso (5 milioni) con obbligo di riscatto (40) nel caso in cui gli azzurri si qualifichino alla prossima Champions League e il danese raggiunga un determinato numero di presenze e gol.

Infine la Cremonese pensa allo svincolato Vardy per l'attacco. Il campione inglese potrebbe sbarcare presto in Serie A. Peccato come i vari Modric, De Bruyne, Dzeko lo faccia quando ormai sia stagionato (38 anni). È proprio vero che l'Italia non è un paese per giovani