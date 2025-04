Ancelotti a processo in Spagna: "Mai pensato ci fosse frode"

Ascolta ora 00:00 00:00

L'allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, oggi si è presentato in tribunale per il processo in cui è accusato di evasione fiscale. Secondo l'accusa non avrebbe pagato un milione di euro di tasse sui ricavi derivanti dai diritti di immagine durante il suo primo periodo alla guida dei blancos.

Ancelotti è solo l’ultimo di una serie di vip del calcio spagnolo ad aver avuto problemi con il fisco. Nessuno, sino a questo momento, è stato condannato a una pena detentiva. L’ex allenatore del Real Madrid José Mourinho ha ricevuto una condanna a un anno con sospensione della pena dopo essersi dichiarato colpevole di frode fiscale nel 2019. Anche Leo Messi e Cristiano Ronaldo sono stati riconosciuti colpevoli di frode fiscale. Per tutti l'accusa è stata quella di aver utilizzato società di comodo al di fuori della Spagna per nascondere i proventi dei diritti d’immagine.

Durante il processo, in cui hanno testimoniato anche i figli, il tecnico italiano ha spiegato che la struttura per la cessione dei diritti d’immagine gli era stata proposta dal Real Madrid e che era quella abituale. "Mi sembrava abbastanza normale. Tutti i calciatori e il mio predecessore ce l’avevano", incluso "Mourinho", ha detto. Molti degli accusati di frode hanno raggiunto un accordo con le autorità fiscali e hanno ammesso la colpa per ridurre le loro pene. C'è da dire che, al momento, Ancelotti sembra non voler sentire ragioni. Arrivando in tribunale questa mattina ha detto che non intende patteggiare.

Nel 2019 CR7 accettò di pagare una multa di quasi 19 milioni di euro e gli è stata comminata una condanna a due anni - con sospensione della pena - che non ha dovuto scontare.

Messi e suo padre, invece, sono stati riconosciuti colpevoli di aver frodato il fisco per 4,1 milioni di euro ma anche loro hanno evitato la pena detentiva pagando multe salate.

L’ex giocatore del Real Madrid Xabi Alonso, invece, è stato uno dei pochi personaggi del mondo del calcio ad essere processato e assolto dalle accuse di evasione fiscale.