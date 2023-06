Anche Massara via dopo Maldini: prosegue la rivoluzione in casa Milan

Ricky Massara non è più il direttore sportivo del Milan. Adesso la rivoluzione in casa rossonera è completa. Ventiquattro ore dopo l'addio a Paolo Maldini, la società di via Aldo Rossi ha ufficializzato la separazione anche con l'ormai ex ds. Un annuncio fatto con un breve comunicato: "AC Milan annuncia che Frederic Massara conclude il suo incarico nel Club. Ringraziamo Ricky per il suo contributo al progetto di crescita del Milan in questi anni". Come per Maldini, anche per annunciare ufficialmente il divorzio da Massara la proprietà ha scelto di utilizzare pochissime parole di ringraziamento. Dettaglio che sembra confermare la freddezza dei rapporti, la rottura tra le parti e accomuna le posizioni dei due dirigenti tagliati da Gerry Cardinale.

Il futuro di Massara

Dopo quattro anni si conclude così l'esperienza dell'ex attaccante del Pescara al Milan. Il dirigente torinese venne ingaggiato nell'estate 2019 e, insieme a Maldini, ha costruito la formazione che nella stagione 2021-2022 ha vinto lo scudetto. Prima aveva già lavorato a lungo come braccio destro di Walter Sabatini tra Palermo e Roma. In giallorosso ha ricoperto per un breve periodo anche il ruolo di direttore sportivo. Dopo il divorzio dal Milan potrebbe subito tornare in pista a caccia di una nuova avventura. Una delle possibilità potrebbe essere la Juventus con Massimiliano Allegri come primo sponsor. Il tecnico livornese vorrebbe averlo con sé per guidare la rifondazione bianconera, ma la società ha in Cristiano Giuntoli il primo obiettivo e aspetta che il direttore sportivo si liberi dal Napoli. Potrebbe quindi prendere corpo un'altra idea, suggestiva: la Roma. Si tratterebbe di un ritorno e tutto si lega alla posizione del portoghese Tiago Pinto, tutt'altro che salda. Di sicuro con l'ottimo lavoro compiuto in rossonero non sarà difficile trovare un'altra sistemazione.

Come sarà il nuovo Milan

Il Milan, invece, riparte da Giorgio Furlani, nominato amministratore delegato a novembre 2022 in sostituzione di Ivan Gazidis, dal quale passeranno tutte le prossime mosse sul calciomercato. Insieme a lui avrà maggiori poteri Geoffrey Moncada, attuale capo dello scouting. Non solo, Cardinale si rivolgerà sempre di più al mondo del 'player trading' e ad uno dei suoi guru, quel Billy Beane che ha saputo rivoluzionare il baseball. Sarà intensificata anche la collaborazione con Luke Bornn, co-fondatore della società di analisi dei dati che ha avuto un ruolo fondamentale nella rinascita del Tolosa. Di sicuro sarà vietato deludere le grandi ambizioni dei tifosi in linea con la gloriosa storia rossonera. Questo lo sa anche Cardinale.