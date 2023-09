Antony accusato di violenza sessuale: immediata la sospensione dal Brasile

Si è scatenato il finimondo intorno ad Antony Matheus dos Santos, ala del Manchester United e della nazionale brasiliana. La sua ex fidanzata Gabriela Cavallin ha affermato, in un'intervista, di essere stata aggredita più volte fra giugno 2022 e maggio 2023, con tanto di screenshot e conversazioni pubblicate. Sempre nell’intervista rilasciata a UOL, la Cavallin ha ricordato nitidamente la prima aggressione, datata 1º giugno 2022: “Ero incinta ed eravamo in vacanza, lui mi mise in macchina e mi minacciò di lanciarmi fuori dal veicolo o mentre eravamo a tutta velocità”.

La ragazza ha dichiarato inoltre di aver ricevuto, nel corso degli anni, una testata, un pugno in petto e un taglio ad un dito. Afferma altresì di avere anche prove fotografiche. Per quanto sopra l’ex compagna di Antony ha sporto denuncia alla polizia di San Paolo nello scorso mese di giugno.

Antony respinge al mittente ogni addebito: "Per rispetto nei confronti dei miei tifosi - scrive in un comunicato - dei miei amici e delle mia famiglia, mi sento obbligato a parlare pubblicamente delle false accuse delle quali sono vittima. Fin dall’inizio ho affrontato la questione con serietà e rispetto, fornendo i dovuti chiarimenti alle autorità. C’è un’inchiesta in corso e quindi non posso rendere pubblico il suo contenuto. Posso tuttavia affermare con sicurezza che le accuse sono false e che le prove già prodotte e quelle che produrrò, dimostreranno che sono innocente. La mia relazione con Gabriela è stata tumultuosa, con offese verbali da ambedue le parti, ma non ho mai aggredito nessuno fisicamente. In ogni testimonianza o intervista, lei offre una versione differente delle accuse. Respingo ogni accusa e resto a disposizione delle autorità brasiliane per chiarire tutto ciò di cui hanno bisogno. Sono convinto che le indagini riveleranno la verità riguardo la mia innocenza”.

La Seleçao ha deciso di sospendere il giocatore dalla Nazionale finché il caso non sarà chiarito: "Al fine di tutelare la presunta vittima, il giocatore, la nazionale brasiliana e la CBF, l’organizzazione informa che Antony è stato allontanato dalla nazionale brasiliana". Ancora nessun commento dai Red Devils invece. Per il momento il club inglese ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione.