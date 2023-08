AperiMercato: il Milan con l'argento vivo addosso, le altre aspettano il saldo di fine sessione

Il calciomercato delle società italiane è intricato e complesso quanto il più difficile dei cruciverba da riempire in riva al mare. Per il momento, non si riesce a trovare una soluzione e soltanto poche squadre hanno completato le proprie caselle misteriose. L'operosità del Milan è encomiabile, ma resta l'eccezione. Dal Napoli campione d'Italia in giù, la parola d'ordine resta: attesa. Un attendismo che rischia di confondersi con l'immobilismo, alla caccia inesausta di quell'attimo necessario per cogliere il saldo di fine stagione. L'importante è essere pronti per il campionato che scatta tra poco più di venti giorni. Ce la faranno i ritardatari a mettere una pezza prima del via della nuova stagione?

L'Inter batte un colpo

Agli italiani piacciono le telenovelas, forse meno che in passato, ma l'interessa resta alto. Quella che poteva sembrare una storia dalle puntate infinte, invece è quasi arrivata alla chiusura anticipata. Merito di Marotta che, con la sua consueta bravura, parrebbe aver convinto l'Udinese a cedergli il proprio talento Lazar Samardzic, per una cifra intorno ai 15 milioni di euro più il cartellino del talentuoso Fabbian. Non è detta l'ultima parola, ma l'Inter sembra essere passata in testa a discapito di Napoli e Juventus. Qualcuno potrebbe dire acquisto di "corto muso". Capitolo attaccante, archiviato ormai l'ennesimo ritorno di Lukaku, i nerazzurri virano su Gianluca Scamacca, che da tempo si è promesso a Mourinho e alla Roma. Che sia una manovra di disturbo o un concreto tentativo di mettere una pezza al proprio attacco. Nel frattempo, la porta resta sempre vuota con Yann Sommer che non ne vuole sapere di fare le valigie per Milano. Che stia aspettando di festeggiare prima l'Oktoberfest?

Milan ultimi ritocchi

I rossoneri sembrano quei ragazzini scalmanati che sulla spiaggia non si fermano un secondo: giocano a racchettoni, poi passano a una partita a pallavolo, disegnano una pista per le biglie e infine si fanno un tuffo in acqua per raggiungere le boe. Con l'argento vivo addosso, il Milan sta dirigendo anche questa sessione di mercato partita malissimo con la cessione di Tonali. Dopo l'addio al pupillo ex Brescia sono arrivati ben 8 giocatori, l'ultimo dell'elenco è Yunus Musah, centrocampista classe 2002 nato a New York. Il Diavolo sta operando con decisione, senza elemosinare niente e andando dritto verso i propri obiettivi. Adesso è il momento di sfoltire la rosa di Pioli, da Origi e Ballo-Touré, mentre Ante Rebic è già un nuovo giocatore del Besiktas. Da valutare anche la posizione di Simon Kjaer retrocesso nelle gerarchie dei centrali difensivi. Se il danese chiedesse la cessione, il Milan piomberebbe su Maxime Esteve del Montpellier.

Allegri vuole una punta

Il più grosso interrogativo della Juventus si chiama Dusan Vlahovic, un rebus che difficilmente si può risolvere in tempi stretti, neppure consultando le soluzioni a fondo pagina. Il serbo non sarebbe più al centro del progetto, mentre la sua costante pubalgia preoccupa Allegri e società. Se dovesse arrivare un'offerta congrua, l'ex Fiorentina potrebbe salutare senza troppi rimpianti la Vecchia Signora. Nel frattempo, il mister livornese è ossessionato dalla ricerca della punta centrale, che potrebbe essere ancora Romelu Lukaku, anche se il centravanti belga sta facendo di tutto per creare dissidi. L'ultimo capitolo è quasi comico: non dirà mai forza Juve, promettendolo a un tifoso interista sui social. Prima di una squadra, l'ex Inter dovrebbe trovarsi un amico o, almeno, un consigliere. Infine, il DS Giuntoli spinge per portare alla Continassa l'ex Atalanta Castagne, per ampliare la faretra di frecce dei bianconeri.

Raffiche di mercato

Danilo D’Ambrosio sembrava a un passo dal Genoa, ma il Monza di Galliani supera il Grifone al photofinish, garantendosi le prestazioni del difensore classe 1988, ed ex Inter. Un buon rinforzo per il reparto arretrato dei brianzoli. Intanto, il Napoli di Rudi Garcia si fa avanti per ricercare un sostituto di Kim, sbarcato a Monaco di Baviera. Il primo profilo è il greco Mavropanos, '97 attualmente in forza allo Stoccarda, che per contenuti tecnici ed economici rientra nei parametri della società. De Laurentis, inoltre, vorrebbe assicurarsi Koopmeiners dell’Atalanta, ma non sarà facile. A sua volta, la Dea ha salutato Hojlund che ha accettato di raggiungere il Manchester United dopo un esborso di 84 milioni di euro. La Fiorentina, entrata ufficialmente in Conference League, si guarda intorno tra un rinnovo a Castrovilli e un braccio di ferro con Amrabat. Infine, la Lazio contesta il presidente Lotito, che promette di offrire una squadra più forte e competitiva dell'anno scorso. Ce la farà? Alla prossima puntata.