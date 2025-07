Atalanta, Juric ricoverato: come sta il tecnico dei bergamaschi

L'Atalanta comincia la sua stagione senza aver a fianco, nel primo giorno di raduno nel Centro Sportivo di Zingonia in vista della preparazione estiva che porterà ad affrontare la stagione 2025-2026, il nuovo allenatore, Ivan Juric. Il 49enne croato, infatti, si trova ricoverato all'ospedale Bolognini di Seriate (Bergamo) a causa di un'infezione alle vie aeree superiori complicata da un problema batterico all'epiglottide.

La nota della società

La notizia del ricovero di Juric è stata data questa mattina dalla società con un comunicato sul proprio sito web dove spiega nel dettaglio quali sono le cause e le complicazioni che i medici stanno curando al meglio per fare in modo che sia dimesso nel più breve tempo possibile. " Atalanta BC comunica che l’allenatore Ivan Jurić nei giorni scorsi è stato sottoposto a ricovero presso il presidio Ospedaliero Bolognini di Seriate nel reparto di Otorinolaringoiatria diretto dal Dottore Davide Panciera a seguito di una importante infiammazione delle vie aeree superiori, complicata con un’infezione batterica dell’epiglottide trattata con terapia antibiotica endovenosa. Il quadro clinico attuale è in netto miglioramento ed è prevista una dimissione protetta già nei prossimi giorni" .

Di cosa si tratta

Quando si parla di vie aeree superiori si fa riferimento vie aeree superiori agli organi esterni al torace come cavità nasali, paranasali, faringe e laringe: nel dettaglio, Juric è stato colpito anche da un'infezione batterica dell'epiglottide, ossia la cartilagine di tipo elastico ricoperta di mucosa che si trova alla base della lingua. L'epiglottide riveste la funzione fondamentale di impedire che il cibo masticato e la saliva vadano di traverso.

Chi è presente al raduno

Terminate le visite mediche di rito, a Zingonia si sono ritrovati i nuovi acquisti dell'Atalanta, ovvero Kamaldeen Sulemana e Honest Ahanor: tra i grandi nomi è arrivato anche Ademola Lookman mentre non c'è più Mateo Retegui che è promesso sposo dei sauditi dell'Al-Qadsiah.

Dello staff di Juric, invece, fanno parte l'allenatore in seconda: Matteo Paro, i suoi collaboratori tecnici sono Miguel Veloso, Stjepan Ostojić, Cristian Raimondi, Michele Orecchio (match analyst) e Stefano Brambilla (match analyst). Per quanto riguarda i preparatori, chi si occuperà dei portieri è Marco Savorani (con Sabino Oliva) mentre il preparatore atletico è Paolo Barbero (con Andrea Vigni).