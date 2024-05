Atalanta-Marsiglia, le pagelle: De Ketelaere, Ruggeri e Lookman sugli scudi

La Dea si riscopre regina d’Europa, schiantando in maniera convincente l’Olympique Marsiglia al Gewiss Stadium grazie ad un primo tempo praticamente perfetto. Nei primi 45 minuti i francesi subiscono l’aggressività dei bergamaschi e devono ringraziare i pali e Lopez per il passivo minimo. Nella ripresa il Marsiglia fa un po’ meglio ma viene affossato dal gran gol di Ruggeri. Vediamo nel dettaglio come se la sono cavata i protagonisti di Atalanta-Marsiglia.

ATALANTA (3-4-3)

Juan Musso 6 – Ai limiti del senza voto: nel primo tempo a fatica si sporca i guantoni. Più impegnato nella ripresa, coraggioso all’84’, quando si immola su Moumbagna.

Marten De Roon 7 – Alla vigilia aveva detto che questa era la sua partita della vita. L’approccio è quello giusto: lo trovi dovunque in campo. Nel secondo tempo sale a centrocampo e fa qualche errore di troppo.

Isak Hien 6 – Partita di sacrificio la sua, grande attenzione nelle chiusure. Merito anche suo se il Marsiglia raramente minaccia la porta di Musso.

Berat Djimsiti 6 – Gli avanti marsigliesi arrivano a folate ma lui ha il merito di non perdere mai la testa. Fortunato quando si perde Ndiaye al 49’.

Davide Zappacosta 6,5 – Non solo contiene con efficacia le folate dei marsigliesi, ma si propone anche con efficacia in avanti. Egoista nel finale di primo tempo, quando cerca la porta. Dal 75’ Hans Hateboer 6 – Partita senza infamia e senza lode.

Teun Koopmeiners 6,5 – Come da indicazioni di Gasperini, si vede meno in avanti ed ogni tanto ha dei passaggi a vuoto. Meglio nella ripresa, quando può tornare a seminare il panico.

Ederson 6 – Svaria molto, concede poco alla mediana avversaria: magari non una prova spettacolare ma estremamente concreta. Dal 55’ Giorgio Scalvini 6,5 – Gasperini lo mette in campo quando c’è da soffrire e riesce anche a farsi vedere occasionalmente in avanti. Ottime alcune chiusure nel finale.

Matteo Ruggeri 7 – Attento in copertura nell’approfittare delle imprecisioni dei rivali, spinta e tanta corsa. Partita eccellente, coronata dal meraviglioso gol del 2-0.

Charles De Ketelaere 7,5 – Gasperini gli affida l’attacco della Dea e il belga stavolta non delude. Senza il prodigioso Lopez, avrebbe chiuso la partita già nel primo tempo. Dal 60’ Mario Pasalic 6 – Entra in campo con il compito di rafforzare la mediana ma lo si trova più spesso in difesa. Non brillantissimo ma comunque preciso.

Gianluca Scamacca 6,5 – Il suo compito è tanto facile a dirsi quanto difficile a farsi: segnare e portare l’Atalanta a Dublino. La traversa gli dice di no nel primo tempo Dal 55’ Aleksey Miranchuk 6 – Quando entra l’Atalanta pensa più che altro a difendersi ma al centro non è del tutto convincente. Un po’ meglio sulla fascia, dove mette cross interessanti.

Ademola Lookman 7 – Alle volte sembra che in campo non ci sia, poi, appena ha un mezzo metro a disposizione, si inventa il gol del vantaggio. Perfetto sull’uno-due con Ruggeri del 2-0. Lotta coltello tra i denti anche nel finale. Dal 75’ El Bilal Touré 6,5 – Prendere il posto del nigeriano non è semplice ma sulla fascia riesce ogni tanto ad essere pericoloso. Peccato per quella rovesciata mancata ed il tap-in nel recupero sul cross di Koopmeiners. Alla fine timbra meritatamente anche lui il cartellino per l’apoteosi bergamasca.

Gian Piero Gasperini 7 – Atteggiamento giusto, tanta grinta, attenzione ai massimi livelli. L’Atalanta risponde presente nella partita decisiva in gran parte per merito suo. Secondo tempo non perfetto ma sarebbe stato impossibile giocare 90 minuti con quell’intensità.

MARSIGLIA (3-5-1-1)

Pau Lopez 7 – Alcune parate clamorose, specialmente quella su De Ketelaere nel primo tempo. Ingannato dalla deviazione sul gol di Lookman.

Chancel Mbemba 6 – A volte provvidenziale nelle chiusure, non si fa dispiacere neanche in proiezione offensiva. Dal 59’ Azzedine Ounahi 6 – Non combina tantissimo ma nemmeno commette errori gravi.

Samuel Gigot 6 – Serata non semplice per il centrale francese, che però se la cava discretamente bene.

Leonardo Balerdi 5 – Partita difficile la sua, specialmente quando deve rincorrere i rapidi centrocampisti nerazzurri.

Jonathan Clauss 6 – Soffre tantissimo il pressing della difesa bergamasca ma appena si libera è comunque pericoloso. Dal 71’ Faris Moumbagna 5 – Dovrebbe suonare la carica nell’assedio dei marsigliesi ma non ci riesce quasi mai. Spreca un’ottima ripartenza nel finale di partita.

Amine Harit 5 – L’Om è pericoloso solo quando si accende lui. Peccato che nel primo tempo succeda molto raramente. Dall’83’ Joaquin Correa s.v.

Geoffrey Kondogbia 6,5 – Ritorno in Italia non semplice per l’ex interista: in avanti non male ma il gol di Lookman parte da una sua disattenzione. Prezioso in copertura.

Jordan Veretout 6,5 – L’ex romanista vive una serata di alti e bassi, sgomita parecchio sulla mediana, annullando Koopmeiners. Meglio nel secondo tempo, sfortunato sulla traversa.

Quentin Merlin 6 – Non male, l’impressione è che, se avesse un minimo più di spazio, potrebbe causare enormi problemi. Dal 71’ Luis Henrique 6 – Onestamente si vede poco.

Illman Ndiaye 5 – Costretto a giocare spesso spalle alla porta, il che non è proprio il suo forte. Si divora un’occasione enorme al 49’. Dal 59’ Ismaila Sarr 5 – Non convince appieno nell’assistenza ad Aubameyang, l’impressione è che ogni tanto si diano addirittura fastidio.

Pierre-Emerick Aubameyang 5 – Palloni giocabili ne ha davvero pochi ma anche lui non è che si sbatta troppo per liberarsi.

Jean-Louis Gasset 5 – Olympique troppo timido, incapace di rispondere all’aggressione costante della Dea. Primo tempo da dimenticare, meglio nella ripresa quando passa al 4-4-2.

Jesus Gil Manzano 6 (arbitro) – Partita tenuta sotto controllo senza grosse sbavature, tranne un paio di letture discutibili in area.