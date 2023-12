Atalanta-Salernitana 4-1: i nerazzurri prima soffrono e poi dilagano

Le fatiche del giovedì europeo si sono fatte sentire, seppur in parte. Contro una Salernitana a caccia disperata di punti salvezza, l’Atalanta ha sofferto per un tempo (il primo), dilagando poi nel secondo.

La squadra di Pippo Inzaghi passa inaspettatamente in vantaggio al 10’. L’Atalanta prova a replicare: diverse le occasioni per in nerazzurri ma la difesa della Salernitana riesce a sventare tutti i pericoli. Secondo tempo di marca bergamasca. I nerazzurri ribaltano la partita in appena 5 minuti. La Salernitana, che nella prima frazione di gioco aveva controllato bene il campo, è in grande difficoltà. Nonostante tutto, i granata sfiorano due volte il pareggio, prima del terzo gol messo a segno da De Ketelaere. C'è anche tempo per un'altra rete ad opera di Miranchuk. I bergamaschi si avvicinano alla zona Champions League.

Primo tempo

Fin dalle prime battute è apparsa chiara la trama della partita: l’Atalanta che fa il gioco e la Salernitana accorta che si difende provando, poi, a sorprendere in attacco. E di sorprese la squadra guidata da Inzaghi ne riserba subito. Sugli sviluppi di un calcio di punizione, Pirola salta tutto solo in area di rigore, colpisce di testa e batte Carnesecchi. L’Atalanta non ci sta. I nerazzurri provano subito a replicare per rimettere in equilibrio la partita. Al 12’ tiro potente di Lookman ma Costil risponde con sicurezza.

Al 23' contropiede Atalanta: Pasalic serve Lookman che, portato sull'esterno, calcia in diagonale. Il numero 1 granata non si fa sorprendere. Nove minuti dopo ci prova Muriel a seguito di uno schema su calcio di punizione dal limite dell’area. La conclusione del colombiano viene respinta.

Secondo tempo

L’Atalanta parte forte. Al 46' Lookman si libera in area ma la sua conclusione viene respinta. Passa solo un minuto e i bergamaschi raggiungono il pareggio. Dagli sviluppi di un angolo la palla, dopo essere stata respinta della difesa della Salernitana, arriva a Muriel che calcia di prima intenzione. Tiro preciso che finisce all'incrocio dei pali. L’Atalanta non si accontenta e continua la sua pressione. E i risultati si vedono. Al 52’ grande giocata di Muriel che serve Pasalic in area di rigore. Il centrocampista conclude di interno destro: Costil ancora battuto. I nerazzurri si portano in vantaggio per 2-1.

La Salernitana è in grande difficoltà. L’Atalanta è, invece, in cerca del terzo gol. Gol che Muriel sfiora al 62'. I nerazzurri battono rapidamente un calcio di punizione: la conclusione dell’attaccante è fermata da una grande parata di Costil. Al 73' Salernitana vicina alla rete del pareggio. Controllo di Ikwuemesi che a tu per tu con Carnesecchi tira verso la porta: il portiere dell'Atalanta sventa il pericolo. Due minuti dopo Dia servito da Kastanos, conclude di prima intenzione: la palla colpisce il palo. All’83 Scalvini vede l'inserimento del neo entrato De Ketelaere che, con la porta spalancata, mette facilmente in rete. Partita praticamente finita ma l’Atalanta spinge ancora e all’89’ va ancora a segno: è Miranchuk che da due passi sigla il quarto gol dei nerazzurri.

Il tabellino

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; De Roon, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta (76’ Hateboer), Ederson (66’ Kolasinac), Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners (85’ Adopo), Muriel (66’ De Ketelaere), Lookman (85’ Miranchuk). Allenatore: Gian Piero Gasperini.

SALERNITANA (4-3-3): Costil; Daniliuc (60’ Bradaric), Gyomber, Pirola, Mazzocchi; Coulibaly, Maggiore (68’ Legowski), Martegani (68’ Ikwuemesi); Candreva, Dia (86' Cabral), Tchaouna (60’ Kastanos). Allenatore: Filippo Inzaghi.

Arbitro: Ermanno Feliciani (Teramo)

Marcatori: 10’ Pirola (Sal), 47’ Muriel (Ata), 52’ Pasalic (Ata), 83’ De Ketelaere (Ata), 89’ Miranchuk (Ata)

Ammoniti: Pirola (Sal), Gasperini (Ata), Maggiore (Sal), Ruggeri (Ata)