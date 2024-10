Atalanta da sogno: il 3-0 allo Shakhtar fa sognare in Champions

Ascolta ora 00:00 00:00

L’Atalanta batte 3-0 lo Shakhtar grazie ai gol di Djimsiti, Lookman e Bellanova e si porta a 4 punti nella classifica della Champions League dopo due partite giocate. Gli uomini di Gasperini sul neutro di Gelsenkirchen dominano gli ucraini fin dal principio e, nonostante le reti di vantaggio, producono tantissimo andando a centrare due legni con Lookman e Zappacosta che avrebbero reso il passivo ancora più pesante. A dare una idea del trionfo atalantino sono i numeri: 22-6 i tiri, di cui 5 a 0 nello specchio a favore dei detentori dell’Europa League. Nel prossimo turno i bergamaschi riceveranno la visita del Celtic, mentre gli ucraini faranno visita all’Arsenal.

Le scelte dei due allenatori

Marino Pusic cambia tanto – soprattutto in difesa – sia rispetto al pari di Bologna che alla sfida contro il Veres-Rivne di campionato: in attacco Eguinaldo fa coppia con Zubkov, alle loro spalle Sudakov. Gian Piero Gasperini cambia solo due elementi rispetto alla sfida di sabato contro i felsinei: fuori Ruggeri, infortunato, e Brescianini, dentro Zappacosta e Samardzic.

Primo tempo

Dopo un avvio abbastanza equilibrato sul neutro di Gelsenkirchen – in avvio meglio gli ucraini, dal 10’ si fanno preferire i bergamaschi – è al 21’ che arriva il gol di Djimsiti che sblocca il match: da calcio piazzato Lookman va forte e teso in mezzo, Ederson sfiora e propizia per l’albanese che controlla col corpo e in allungo batte Riznyk da dentro l’area piccola.

Nella seconda parte del primo tempo l’Atalanta produce almeno cinque nitide occasioni da gol per raddoppiare, facendo sparire completamente dal campo lo Shakhtar: la chance più grossa capita al 36’ a Lookman che su un bel cross di Bellanova dalla destra si inserisce con i tempi giusti e anticipando due difensori ucraini centra in pieno la traversa.

È al 44’ che meritatamente gli uomini di Gasperini raddoppiano con Lookman: fraseggio nello stretto fra il nigeriano e Samardzic che allunga sulla sinistra per l’inserimento laterale di Kolasinac che col piattone rimette al centro dell’area per l’ex Leicester che di prima batte Riznyk e mette a referto il suo primo gol in Champions League e andando a chiudere al meglio un primo tempo a senso unico.

Secondo tempo

Parte fortissimo lo Shakhtar che al 48' crea la prima occasione della ripresa con il nuovo ingresso Konoplya: tutto nasce da Gomes che fa duettare Zubkov ed Eguinaldo che serve sul lato opposto l'ucraino che con il piattone, da solo, spara a fil di palo col destro ad incrociare.

Il momentum degli ucraini, però, dura un nonnulla, al 48' Bellanova cala il tris: azione perfetta dei bergamaschi a tutto campo con Zappacosta che pennella di destro dalla sinistra e serve l'ex Torino sul lato opposto che ruba il tempo a Henrique e incorca di testa da due passi andando ad applicare la regola più famosa del mondo del calcio.

Un'Atalanta bellissima da vedere dopo aver trovato il terzo gol continua ad attaccare e in appena 120' gli uomini di Gasperini vanno vicinissimi al quarto centro: prima Zappacosta centra in pieno il palo dopo un recupero a ridosso dell'area avversaria, poi Lookman dopo una azione avvolgente dal limite va vicinissimo al palo con una bella botta dal limite andando ad un passo dala doppietta, infine Samardzic dal limite con una rasoiata di sinistro impegna Riznyk.

In un finale di controllo e normale amministrazione, in cui l'unica occasione da segnalare porta la firma di Zaniolo, bravo a girarsi in un fazzoletto e a concludere rapidamente, facendo impensierire ancora Riznyk; l'Atalanta, ha perso per infortunio Kossounou dopo aver già sostituito l'autore del primo gol Djimsiti durante l'intervello, andando ad aumentare il numero di indisponibili nel reparto arretrato.

Il tabellino

SHAKHTAR DONETSK (3-4-1-2): Riznyk; Bondar, Ghram (46' Konoplya), Matviienko; Gomes (63' Kevin), Kryskiv, Stepanenko (63' Bondarenko), Henrique; Sudakov; Zubkov (75' Newerton), Eguinaldo (63' Traoré). Allenatore: Marino Pusic

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Kossounou (83' Godfrey), Djimsiti (46' Pasalic), Kolasinac; Bellanova (76' Cuadrado), de Roon, Ederson, Zappacosta; Samardzic, De Ketelaere (60' Zaniolo), Lookman (60' Retegui).

: Gian Piero Gasperini: 21’ Djimsiti (A), 44’ Lookman (A), 48' Bellanova (A): Ghram (S), Zaniolo (A), Ederson (A): João Pinheiro (Portogallo)