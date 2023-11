Atalanta-Sturm Graz: ecco dove vederla e chi scenderà in campo

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini vuole chiudere il discorso qualificazione contro lo Sturm Graz e per farlo serve una vittoria per accedere al turno successivo di Europa League. Avversari della Dea gli austriaci che hanno 4 punti nel girone come lo Sporting Lisbona mentre i nerazzurri sono primi a quota 7, fanalino di coda il Rakov che ha un solo punto. L'Atalanta viene dalla sconfitta, con buona prestazione, contro l'Inter di Simone Inzaghi e ha dimostrato di essere in forma e di aver le idee chiarissime. L'avversario è di un certo spessore visto che è secondo nel campionato austriaco a due soli punti dalla capolista Salisburgo.

Qui Atalanta

La Dea oltre ai lungodegenti Touré-Palomino non potrà contare su altre tre pedine importanti: Ruggeri, Scalvini e De Ketelaere. In campo, però, andrà in campo la squadra migliore o almeno nove undicesimi di quella che ha perso con onore contro l'Inter. Il posto di Scalvini sarà preso da Toloi mentre quello di Ruggeri sulla fascia sarà preso da Hateboer che si posizionerà a destra con Zappacosta che andrà invece a sinistra.

A completare la difesa davanti a Musso ci saranno Djmsiti e Kolasinac mentre in mezzo al campo l'usato sicuro De Roon-Ederson con Koopmeiners in rifinitura alle spalle di Lookman e Scamacca. Nelle prime tre uscite l'Atalanta ha battuto Sporting Lisbona e Rakov ma ha fatto 2-2 in casa degli austriaci proprio nell'ultimo turno di Europa League e dunque quale occasione migliore per vendicarsi sportivamente, battere lo Sturm e chiudere il discorso qualificazione.

Queste le parole di Gian Piero Gasperini alla vigilia della sfida: "All'andata abbiamo avuto difficoltà e poi abbiamo avuto un calo di convinzione quando avevamo la partita in pugno. Un episodio è bastato per buttare via due punti, ora ci sarà bisogno di un'Atalanta più attenta e concentrata. La matematica non è una opinione, speriamo di fare un buon risultato e che la sfida contro lo Sporting diventi poi determinante. Gli infortuni? Nessuno è grave, però quando giochi così tanto non si ha tempo per recuperare. Siamo in emergenza, ma cercheremo di superarla bene".

Qui Sturm

Non nomi ma collettivo: è questo lo Sturm Graz. Davanti a Scherpen ci saranno a destra Gazibegovic, in mezzo Affengruber-Wuthrich con Schnegg sull'out mancino, Hierlander, Stankovic e Prass a metà campo con Boving Vick; a ridosso di Horvat e Wlodarczyk. Nessuno indisponibile per l'allenatore degl austriaci Christian Ilzer che dovrà solo fare a meno dello squalificato, espulso all'andata contro i bergamaschi, Hierlander. Lo Sturm cercherà di fare la sua partita perché vincere vorrebbe dire rompere le uova nel paniere alla Dea e agganciarla a 7 punti: servirà dunque la massima attenzione per non farsi sgambettare da una squadra da affrontare seriamente.

Dove vedere la partita e le probabili formazioni

La partita sarà trasmessa anche su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport (canale 252). La diretta streaming sarà invece disponibile sulle app di DAZN e NOW.

STURM GRAZ (4-3-1-2): Scherpen; Gazibegovic, Affengruber, Wuthrich, Schnegg; Hierlander, Stankovic, Prass; Boving Vick; Horvat, Wlodarczyk. Allenatore Christian Ilzer

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners, Lookman; Scamacca. Allenatore Gian Piero Gasperini