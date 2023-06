Auto rubata a Salerno mentre fa shopping, cosa è accaduto a Franck Ribery

Brutta sorpresa per l'ex stella del Bayern Monaco Franck Ribery, vittima di un furto d'auto lo scorso mercoledì 7 giugno.

In quel momento il francese si trovava all'interno del centro commerciale Maximall di Pontecagnano Faiano (in provincia di Salerno): mentre l'ex calciatore era impegnato a fare shopping, una coppia di malviventi è entrata in azione nei parcheggi dell'area commerciale, prendendo di mira la sua Fiat 500. In realtà stando alle poche notizie circolate dopo il furto, la vettura guidata da Franck Ribery non era intestata direttamente a lui, bensì a un suo congiunto.

Una volta conclusi gli acquisti l'ex numero 7 della Salernitana ha raggiunto il parcheggio, facendo l'amara scoperta. Dopo la segnalazione del francese, che ha contattato immediatamente le forze dell'ordine, sul posto sono giunti i carabinieri di Pontecagnano e i colleghi della Compagnia di Battipaglia. I militari sono riusciti a rintracciare in breve tempo uno dei due malviventi, che però non era in possesso dell'autovettura. L'uomo è stato tratto in arresto e quindi denunciato con l'accusa di ricettazione. Stando a quanto riferito dagli inquirenti, tuttora impegnati nelle ricerche del secondo ladro, quest'ultimo sarebbe riuscito ad allontanarsi al volante della Fiat 500 e a far perdere le proprie tracce.

Attualmente Ribery, che ha scelto di rimanere il Italia dopo il ritiro avvenuto nell'ottobre dello scorso anno, ricopre l'incarico di collaboratore tecnico di Paulo Sousa proprio nella "sua" Salernitana, l'ultima squadra di cui il celebre numero 7 ha vestito la maglia nella lunga carriera da professionista.

Uno dei suoi obiettivi è quello di riuscire ad ottenere il patentino da allenatore: per questo motivo è probabile che l'ex stella del Bayern Monaco si iscriva al corso combinato speciale Uefa D+C, al termine del quale dovrebbe ricevere l'abilitazione Uefa B. Il corso si terrà a Coverciano tra luglio e agosto in presenza, e con completamento in videoconferenza nel prossimo mese di settembre.