Al ballo degli attaccanti il Milan si accontenta di Harder

Sempre loro. Sono gli attaccanti a infiammare come al solito l'ultima settimana del calciomercato estivo. Il Milan si è assicurato il giovane Conrad Harder (classe 2005, foto sopra) dallo Sporting per 23 milioni più bonus e il 10% sulla futura vendita in favore del club lusitano. Oggi il danese sosterrà le visite mediche e poi si recherà a Casa Milan per la firma sul contratto fino al 2030. I rossoneri vogliono poi prendere una mezzala (piace Fabbian del Bologna al posto di Musah, che può andare all'Atalanta) e un difensore centrale affidabile. Nella lista dei rinforzi desiderati da Max Allegri ci sarebbe (o forse meglio dire c'era) pure Vlahovic (Juventus), per il quale però al momento il Ceo Furlani non ha dato il via libera.

A proposito di goleador: il Napoli è pronto ad accogliere Rasmus Hojlund dal Manchester United in prestito oneroso (5 milioni) con diritto di riscatto (40 milioni). Pronto per il classe 2003 un contratto fino al 2030 da 5 milioni annui. La Juventus, invece, appare intenzionata a riportare a Torino Kolo Muani dal PSG per 50 milioni (operazione in prestito con obbligo di riscatto), anche nel caso in cui Vlahovic dovesse restare in bianconero. La sensazione è che qualcosa all'estero possa uscire last minute per il serbo, un po' come accaduto un anno fa di questi con Federico Chiesa poi accasatosi al Liverpool.

Sogna in grande il Como, che ha messo nel mirino il terzino del Milan Alex Jimenez (foto sotto): può sbarcare sul Lago in prestito con diritto di riscatto, dopo che Allegri l'ha scaricato per i troppi ritardi agli allenamenti. Intanto i lariani hanno detto no all'assalto del Tottenham per Nico Paz. Gli Spurs avevano offerto 60 milioni più 10 di bonus. Niente da fare. L'argentino è incedibile per i lombardi, che intendono mantenerlo alle loro dipendenze ancora a lungo. Anzi, il club dei fratelli Hartono lavorerà per provare a togliere la recompra in favore del Real Madrid (valida ogni estate fino al 2027 per soli 10 milioni) e ridurre pure la percentuale sulla futura vendita in favore dei Blancos (ora è il 50%). Impresa non semplice ma questo Como ha i denari per riuscirci o quantomeno provarci.

Piccoli (Cagliari) passa alla Fiorentina per 27 milioni (bonus compresi). Infine il Bologna non sembra intenzionato a tornare sul mercato, nonostante l'infortunio occorso a Ciro Immobile che sarà out per i prossimi 2 mesi.