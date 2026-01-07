Balotelli torna in campo: ecco in quale squadra

Mario Balotelli sta per tornare a calcare i campi da calcio: l'attaccante 35enne che si trova ormai fermo da mesi dopo la sfortunata parentesi con il Genoa è pronto a seguire le orme di tanti calciatori che, a fine carriera, si sono trasferiti nelle ricche terre saudite. La prossima squadra di Super Mario sarà l'Al-Ittifaq, club che gli ha già offerto un contratto fino al 30 giugno 2028.

Quali sono i dettagli

Il club degli Emirati Arabi depositeranno il prossimo lunedì 12 gennaio un contratto da 2 anni e mezzo quando il trasferimento sarà ufficiale. Secondo SkySport, il calciatore dovrebbe partire venerdì 9 gennaio. Contrariamente a quanto si possa ipotizzare, però, la sua nuova squadra non si trova nella massima serie araba ma in Serie B degli Emirati Arabi (chiamata Uae Second Division, la seconda divisione) che ha comunque grandi ambizioni e punta a salire di categoria.

La carriera di Balotelli

Con questo nuovo club Super Mario fa 13: è infatti la tredicesima formazione nella sua carriera dopo le esperienze con Lumezzane, Inter, Manchester City, Milan, Liverpool, Nizza, Olimpique Marsiglia, Brescia, Monza, Adana Demirspor, Sion e Genoa. Ha indossato anche la maglia della Nazionale Italiana di calcio dove ha accumualto 36 presenze ma anche quella dell'Under 21 con 18 presenze. Le speranze di rilancio erano risposte nel Genoa: fortemente voluto da Gilardino nel 2024, non gli ha giovato il cambio di panchina con Patrick Vieira con il quale è rimasto via via sempre più ai margini totalizzando soltanto sei presenze, mai una partenza da titolare, con la maglia del Grifone. L'ultima sua gara ufficiale risale ormai a più di un anno fa quando, il 21 dicembre 2024, giocò uno spezzone in Genoa-Napoli.

Adesso, con il nuovo club Al-Ittifaq, avrà un presidente italiano (Pietro Laterza, alla guida dal 2025) ma anche altri due italiani: Gianluca Santini, difensore di 21 anni che nella sua carriera ha giocato nelle formazioni giovanili di Spal e Livorno e Jacopo Da Riva (classe 2000) che è cresciuto nel vivaio dell'Atalanta.

Il presidente Laterza ricopre la stessa carica anche con il Chievo Verona: il colpo Balotelli è il primo della sua gestione alla guida della società araba. Per non rimanere del tutto fermo, negli ultimi 60 giorni Balotelli si è allenato con i dilettanti del Carpenedolo.