Bari-Cagliari, la sfida finale: una delle due sale in A

Un match decisivo, da dentro o fuori, andrà in scena domenica 11 giugno allo stadio "San Nicola" fra Bari e Cagliari. Nella partita, in programma alle ore 20.30, si deciderà quale delle due squadre raggiungerà in serie A le già promosse Frosinone e Genoa.

Nella finale d'andata playoff, disputatasi all'Unipol Domus, Cagliari e Bari hanno pareggiato 1-1. La squadra allenata da mister Ranieri andata in vantaggio con Lapadula non è riuscita a portare in fondo la vittoria, ed il Bari ha pareggiato nel recupero grazie ad un rigore messo a segno da Antenucci (appositamente entrato in campo per tirarlo) al 95'. Ora il Bari ha due risultati su tre a proprio favore. Per salire in deve vincere o pareggiare con qualunque risultato.

I galletti biancorossi affrontano questo spareggio decisivo da una posizione di vantaggio, quindi, ma nel calcio mai dire mai, ci sono notevoli esempi di ribaltamenti di risultato, dove l'impossibile può diventare possibile. Vediamo come si sono preparate le due piazze ad attendere questa sfida decisiva. Partiamo da Bari, dove il pareggio per 1-1 nella gara d'andata ha acceso ulteriormente gli entusiasmi tra i tifosi. Le richieste per accaparrarsi un biglietto per la finale non hanno potuto essere soddisfatte in toto, con moltissimi tifosi che non sono riusciti ad accaparrarsi i circa 58.000 tagliandi della gara, ragion per cui alcune amministrazioni comunali della provincia barese nonché privati si sono organizzati per trasmettere la diretta su maxischermi. Di sicuro a Bari l'ambiente sarà infuocato.

Spostiamoci nel capoluogo sardo. Il Comune di Cagliari ha installato un maxischermo presso la Fiera per consentire di assistere in diretta alla finale: ingresso contingentato fino a un massimo di 4.500 importante gara. La febbre sale in entrambe le città man mano che ci si avvicina a questa gara decisiva. Su come si stanno preparando le formazioni, su eventuali tattiche e via dicendo, chiaramente regna il silenzio: è normale, specie in incontri come questo, dove la posta in palio è altissima

Chiaramente per la squadra sarda la gara sarà in salita, avendo un unico risultato a propria disposizione. Lapadula è il loro asso nella manica, ma per il Bari avere due risultati su tre a proprio favore non è cosa da poco, con due elementi in rosa che possono fare la differenza quali Antenucci e Cheddira.