Il Bari vince ed è terzo, la Reggina cade al "Granillo" con il Pisa

Continua a vincere il Frosinone, che consolida la prima posizione anche se i punti di distacco dei ciociari dal Genoa rimangono gli stessi, ma si allarga la forbice con il terzo posto, dove un Bari vittorioso raggiunge Reggina e Sudtirol.



Ma andiamo ad analizzare nei dettagli questa giornata 24^ di Serie B che ha avuto inizio con la gara di anticipo tra Genoa e Palermo, nella quale la squadra ligure ha battuto i rosanero per 2 a 0 con una rete per tempo: nel primo al 25' segna Gudmundsson, poi, allo scadere della ripresa, arriva il raddoppio da parte di Filip Jagiello. Un successo importante per la squadra guidata da Alberto Gilardino, che riscatta la sconfitta subita al "Tardini" e le permette di portarsi da sola al secondo posto in classifica con 43 punti, staccando la Reggina che ha subito in casa contro il Pisa la seconda sconfitta consecutiva, dopo quella a Palermo. Toscani che espugnano il "Granillo" con due reti nella ripresa da parte di Gargiulo al 62' e di Gliozzi su rigore al 69'. A causa di questa battuta d'arresto la squadra amaranto viene raggiunta a quota 39 al terzo posto dal Sudtirol, mentre il Pisa di Luca D'Angelo con 34 punti rientra in piena zona playoff.

Ancora una volta bisogna sottolineare la marcia irrefrenabile del Frosinone che ha battuto il Cittadella per 3 reti a zero. Sblocca il risultato Luca Moro al 27' del primo tempo, mentre a inizio ripresa, al 49', c'è il raddoppio di Roberto Insigne. Chiude la pratica con i veneti Samuele Mulattieri al 80' mettendo a segno la terza rete. La squadra di Fabio Grosso si porta così a 54 punti in classifica.

Successo importante per il Cagliari di Claudio Ranieri che liquida il Benevento con un gol dell’ex di turno Lapadula al 76'. I rossoblu sardi, con questo successo, si attestano a quota 35, mentre il Benevento, malgrado il cambio di guida tecnica, resta penultimo a 23 punti.

Brutta sconfitta per la Spal che ha perso anche a Venezia per 2 a 1. I lagunari sbloccano il risultato al 12' con Tanner Tessmann, raddoppiando poi con Nicholas Pierini al 34'; accorcia le distanze nella ripresa al 56' Lorenzo Dickmann. Una sconfitta che mette sempre più in bilico la panchina di Daniele De Rossi, che pochi giorni fa era stato molto critico con la società riguardo al mercato di gennaio. Il Venezia invece è in forte ripresa.

Vittoria importante per il Modena di mister Tesser che batte 1 a 0 il Brescia al Rigamonti. Decide l'incontro la rete al 79' su rigore di Falcinelli. Il Sudtirol impatta in casa con il Como: 1-1 il risultato. In vantaggio i padroni di casa al 69' con una rete di Zaro, pareggia le sorti Cerri per i lariani, allo scadere, su calcio di rigore. L’Ascoli targato Breda ha la meglio sul Perugia: la rete della vittoria per i bianconeri piceni la realizza Collocolo al 60'. Prosegue la serie positiva del Bari che batte per 2 a 1 il Cosenza al "San Nicola". A sbloccare il risultato ci pensa subito al 3' Sebastiano Esposito, mentre al 24' i silani pareggiano con Andrea Rispoli, ma al 69' Walid Cheddira regala la vittoria ai Galletti baresi. Pugliesi che con questo successo si portano al terzo posto in classifica a 39 punti, agganciando Reggina e Sudtirol, mentre il Cosenza è sempre più fanalino di coda a quota 22.

Una ventiquattresima giornata che vede una zona playoff sempre più affollata. Porta bene il cambio di allenatore all'Ascoli che liquida il Perugia, ma non altrettanto al Benevento che cade a Cagliari. Sempre più critica la situazione della Spal con la panchina di De Rossi che vacilla sempre più. La classifica resta cortissima, fatta salva la posizione del Frosinone, sia per quanto riguarda le posizioni di vertice, sia per le posizioni di bassa classifica. Ne vedremo delle belle.

Risultati 24^ giornata

Genoa – Palermo 2-0

Venezia – Spal 2-0

SudTirol – Como 1-1

Reggina – Pisa 0-2

Frosinone – Cittadella 3-0

Cagliari – Benevento 1-0

Brescia – Modena 0-1

Ternana – Parma ore 1-1

Ascoli – Perugia ore 1-0

Bari – Cosenza 2-1

Classifica

Frosinone 54 punti

Genoa 43

Bari, Reggina, SudTirol 39

Cagliari 35

Pisa, Palermo, Ternana, Parma 34

Modena 31

Ascoli 29

Venezia, Como, Cittadella 27

Perugia 26

Brescia 25

Spal 24

Benevento 23

Cosenza 22

Prossimo Turno

Pisa - Venezia

Parma - Ascoli

Benevento - Brescia

Spal -Como

Palermo -Frosinone

Cittadella -Reggina

Cosenza- Sudtirol

Bari - Cagliari

Perugia - Ternana

Modena - Genoa