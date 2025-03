Il Bayern stravince il derby tedesco (3-0) e "vede" la sfida con l’Inter nei quarti

Ascolta ora 00:00 00:00

C’è profumo di Bayern Monaco sulla strada dell’Inter in Champions League: i bavaresi si sbarazzano infatti senza troppe difficoltà del Bayer Leverkusen nella gara d’andata degli ottavi di finale con un comodo 3-0, grazie alle reti di Kane (doppietta, compreso un rigore) e Musiala. Leverkusen che chiude addirittura in dieci, espulso Mukiele, e virtualmente saluta la competizione così come del resto anche nel campionato tedesco sta faticando a difendere il titolo, sempre a discapito del Bayern. Nell’altro big match della serata Liverpool corsaro a Parigi grazie a un gol nel finale di Elliott, entrato da 47 secondi al posto di Salah, dopo un sostanziale dominio del Psg, compresa una rete annullata a Kvaratskhelia per fuorigioco millimetrico.

Nell’occasione non benissimo Donnarumma, intontito in precedenza dopo una botta presa dall’uruguaiano Nunez. Infine colpaccio del Barcellona, in 10 per oltre un’ora (rosso a Cubarsì), a Lisbona contro il Benfica di Belotti: 1-0, timbro di Raphinha.