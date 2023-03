Biglietti Milan-Napoli Champions, in vendita da oggi: chi può acquistarli e come

Sale la febbre per Milan-Napoli, quarti di finale di Champions League che si disputeranno il 12 aprile (andata al Meazza) e 18 aprile (ritorno al Maradona). Due partite storiche, che permetteranno a una squadra italiana di tornare in semifinale di Champions.

Le modalità di acquisto

Il club rossonero ha pubblicato sul proprio sito le modalità di acquisto dei biglietti. Dalle 12 di oggi alle 23.59 di giovedì 23, ogni abbonato rossonero può acquistare un biglietto per sè e al massimo per altri 3 abbonati, scegliendo il posto tra i settori disponibili. Da venerdì 24 marzo alle 12, i possessori della Carta Cuore Rossonero (emessa entro l'8 marzo 2023) potranno invece acquistare fino a 4 biglietti per i settori disponibili. A partire da martedì 21 marzo alle 12, sarà attivata la vendita per i possessori della Carta cuore rossonero (sempre emessa entro l'8 marzo) per i prodotti Premium con hospitality. Solo successivamente sarà prevista una ulteriore fase di vendita, con modalità ancora da definire. Una scelta, quella del Milan, per agevolare l'acquisto dei tagliandi ai tifosi rossoneri, come recita anche il claim della sezione ticketing sul sito societario: "Milan-Napoli, per un San Siro rossonero". I biglietti disponibili su singleticketx.acmilan.com, al ticket office di Casa Milan e sui circuiti VivaTicket.

I prezzi

E il prezzo? I tagliandi per Milan-Napoli partiranno da 59 euro e possono essere acquistati online sul sito ufficiale del Milan e nella biglietteria presente a Casa Milan, la sede del club rossonero che si trova in zona Portello. Questo il listino per la fase dedicata agli abbonati della Serie A:

Tribuna onore rossa (C-D-F-G) – 409 euro

Poltroncine rosse centrali (P-R) – 389 euro

Poltroncine rosse (N-O-S-T) – 309 euro

Tribuna arancio centrale (160-162) – 319 euro

Tribuna arancio (158-164) – 299 euro

Poltroncina arancio centrale X – 299 euro

Poltroncina arancio centrale (159-161) – 249 euro

Poltroncina arancio (157-163) – 209 euro

Primo rosso centrale (B-M-H-V) – 219 euro

Primo rosso (A-L-I-Z) – 209 euro

Primo rosso laterale – 144 euro

Primo arancio – 159 euro

Primo arancio laterale – 119 euro

Primo blu – 99 euro

Primo verde – 99 euro

Primo verde (family) – 99 euro

Secondo rosso centrale – 139 euro

Secondo rosso – 129 euro

Secondo rosso laterale – 119 euro

Secondo arancio centrale – 129 euro

Secondo arancio – 119 euro

Secondo arancio laterale – 109 euro

Secondo blu – 59 euro

Secondo verde – 59 euro

Terzo rosso centrale – 69 euro

Terzo rosso laterale – 64 euro

Terzo blu – 59 euro

A partire da oggi, martedì 21 marzo alle 12.00, è attiva anche la vendita online, riservata ai possessori della Carta Cuore Rossonero emessa entro l’8 marzo 2023, dei prodotti Premium con hospitality, acquistabili online. I possessori di CRN potranno acquistare fino a massimo 4 biglietti nei settori disponibili e tutti gli intestatari dei tagliandi devono necessariamente essere possessori di CRN emessa entro l’8 marzo 2023.

La prelazione con Socios

La piattaforma di fan token Socios ha sorpreso i tifosi rossoneri con un'iniziativa che in questi giorni ha un peso specifico davvero unico. Con i gettoni digitali, infatti, si può avere accesso a una prelazione esclusiva per acquistare i biglietti per il match d'andata a San Siro. Ovviamente la notizia ha scatenato l'euforia nella community dei possessori di fan token e in totale sono stati annunciati 50 posti per la sopracitata prelazione. Per poter candidare il proprio nome è necessario arrivare alla giornata di martedì 21 marzo con almeno cinque gettoni digitali del Milan nel proprio wallet e l'accesso al concorso sarà disponibile fino a esaurimento delle disponibilità: servirà dunque anche una certa velocità. Si prevede ovviamente una corsa all'oro, perché i tifosi che hanno cinque token rossoneri sono già tanti e molti altri si stanno attrezzando nelle ultime ore.

Milan-Napoli su Amazon Prime

Chi non avrà la possibilità di recarsi a San Siro, potrà guardare il match in tv. L'andata dei quarti di finale tra Milan e Napoli sarà trasmesso in diretta su Amazon Prime Video, il 12 aprile alle ore 21.00 sia in tv che in streaming su pc o tablet. Una partita, dunque, visibile soltanto per gli abbonati. Scopri la promozione: primevideo.com