Bonucci dà l'addio al calcio giocato: ultima partita in Turchia

Un addio che si consuma oggi, con l’ultima gara con il Fenerbahce. Leonardo Bonucci ha deciso di dire basta con il calcio giocato. Trentasette anni appena compiuti, un palmares ricco di vittorie con la Juventus: otto scudetti, quattro coppe italia, cinque supercoppe italiane, trofei conquistati in oltre 15 stagioni di militanza a Torino. Un Europeo vinto con la Nazionale italiana nella notte magica di Wembley. Due finali di Champions League perse con la gestione di Massimiliano Allegri.

In carriera ha vestito anche le maglie del Treviso, del Pisa, del Bari, del Milan, dell'Union Berlino e del Fenerbahce appunto. In totale vanta 678 presenze da professionista con 44 gol. Con la nazionale oltre agli Europei vinti ha giocato anche due Mondiali, nel 2010 in Sudafrica e nel 2014 in Brasile, oltre ad altri due Europei nel 2012 in Polonia-Ucraina e in Francia nel 2016. In totale con la maglia azzurra ha giocato 121 partite mettendo a segno otto reti.

Alle 18 di domenica 26 Maggio, nella sfida contro l’Instabulspor, l’addio al calcio di uno dei difensori più forti del panorama europeo degli ultimi 15 anni. Che insieme a Barzagli e Chiellini ha formato la mitica BBC, con il quale la Juve di Conte, Allegri e Sarri dopo, hanno posto le basi necessarie per cementare la Juventus che per nove anni consecutivi è stata l’assoluta dominatrice del campionato italiano.

Scoperto e lanciato da Giampiero Ventura nel Bari dei miracoli, nella stagione 2009/10, si impose subito all’attenzione del calcio italiano. Prima del grande salto alla Juve, che segnò l’inizio della lunga storia vincente. Tanti trofei vinti in maglia bianconera, con la possibilità - nell'ultima sua partita della carriera - di conquistarne anche uno anche in Turchia. "È stato un piacere per me far parte di questa meravigliosa famiglia.

Ho cercato di mostrare il mio meglio dentro e fuori dal campo, ma soprattutto combatteremo la nostra ultima battaglia. Voglio finire la mia carriera con una coppa e abbiamo la possibilità di diventare campioni. Ringrazio tutti".