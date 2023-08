Bonucci va a giocare nell'Union Berlino

Leonardo Bonucci lascia la Juventus e si trasferisce in Germania all'Union Berlino, dopo 12 anni trascorsi in bianconero e una lunga carriera in Serie A. Il club di Corso Galileo Ferraris pagherà parte dell'ingaggio, corposo, del difensore bianconero (circa 3,5 milioni di euro lordi saranno a carico della Juventus). L'ex giocatore di Milan e Bari era stato messo da settimane fuori rosa da Massimiliano Allegri e dalla società in quanto non considerato più facente parte del progetto tecnico.

Domani il 36enne di Viterbo si sottoporrà alle visite mediche di rito che precederanno la firma sul contratto che dovrebbe essere di un anno con opzione per quella successiva. A Bonucci si erano interessati diversi club tra cui Lazio, Genoa e Fiorentina ma alla ifne ha prevalso la pista estera allettato anche dalla possibilità di giocare la Champions League.

Il pensiero di Bonucci

Bonucci si è trasferito in Germania ma il suo pensiero è per i tifosi bianconeri: "Saluterò i tifosi della Juve, ci sarà modo per farlo", ha dichiarato prima di superare i controlli per l'imbarco. Il direttore sportivo dei tedeschi ds dei berlinesi Runhert aveva annunciato ufficialmente l'interesse per il difensore italiano preannunciando che la decisione si sarebbe presa entro venerdì della scorsa settimana, affare che si è concretizzato ora.

All'Union Berlino, tra l'altro, ritroverà una conoscenza del campionato italiano come Robin Gosens, ex giocatore dell'Inter. L'Union Berlino ha chiuso la passata stagione al quarto posto con 62 punti, a meno quattro dal Lipsia e a meno nove da Bayern Monaco e Borussia Dortmund. 51 gol realizzati a fronte di 38 subiti per un club che ha stupito e incantato.

Guerra aperta?

Ora bisognerà solo capire se la "guerra" tra Bonucci e la Juventus andrà avanti anche in tribunale. Il club bianconero aveva messo fuori rosa il difensore che per tutta risposta aveva chiesto a gran voce il reintegro a suon di pec ricevendo però risposte negative da parte del club di corso Galileo Ferraris. Secondo i rumors, inoltre, sembrerebbe che il giocatore sia intenzionato a chiedere anche i danni di immagine per quanto successo alla Vecchia Signora.