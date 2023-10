Borussia Dortmund-Milan, le pagelle: bene Leao (7), Giroud (5) impreciso

Borussia Dortmund (4-2-3-1)

Gregor Kobel 5,5 – Partita di tutto riposo, visto che il Milan non tira quasi mai verso la porta. L’indecisione su Giroud poteva costare carissima.

Julian Ryerson 6 – Controlla bene un cliente poco simpatico come Leao. Meno efficace quando c’è da avanzare; cross poco precisi ma in copertura rimane preziosissimo.

Mats Hummels 6,5 – L’esperienza c’è, come la classe; non è brillantissimo ma non si fa certo dispiacere. Davvero prezioso in copertura, specialmente su Leao.

Nico Schlotterbeck 6 – Preciso nelle diagonali, sulla sinistra domina. Quando scala dalle parti di Leao, è costretto a spendere un giallo.

Ramy Bensebaini 6 – Sale bene, annulla quasi completamente Perisic, un po’ nervoso. Non cambia marcia quando il Milan si chiude troppo. Bel tiro sul finale del primo tempo

Salih Ozcan 5,5 – Si vede poco o niente, qualche errore di troppo, zero lanci pericolosi.

Emre Can 5,5 – Meglio in fase d’interdizione che in impostazione. Evitabilissimo il fallaccio su Giroud che gli costa il giallo.

Julian Brandt 5,5 – Guardato a vista dalla retroguardia rossonera, spesso e volentieri è costretto a ripiegare. Solo davanti a Maignan prova la cosa più complicata, invece di girarsi ed impallinare Maignan. Pressa bene sul portatore di palla. Dal 64’ Karim Adeyemi 6 – Con pochi spazi la velocità non serve a molto, soffre un po’ il confronto con Theo Hernandez sulla fascia ‘forte’ del Milan. Meglio quando si sposta sulla sinistra.

Marco Reus 6 – Reijnders lo marca stretto, prova a muoversi senza combinare molto. Sfortunato quando Musah gli toglie la gioia del gol. Dal 71’ Felix Nmecha 5,5 – Non si vede molto, poco preciso, fa solo passaggi facili. Poco preciso nei tiri da fuori e un po’ falloso.

Donyell Malen 7 – Veloce, tecnico, sempre pericoloso, nel primo tempo sembra incontenibile. Sfiora il vantaggio un paio di volte. Nel secondo tempo Calabria gli prende le misure. Dal 71’ Jamie Bynoe-Gittens 6 – Si muove bene, sembra sul punto di avere la meglio su Florenzi ma l’ex romanista lo riesce a contenere.

Niclas Fullkrug 5,5 – Senza palloni giocabili fa quel che può, che non è moltissimo. Approfitta del regalo di Calabria per provare il tiro della domenica. Dall’84’ Youssoufa Moukoko 6 – Ci prova fino alla fine ma non è che combini moltissimo.

Edin Terzic 5,5 – Squadra ordinata, schierata bene ma che non punge. Il Borussia rimane quadrato ma è meno aggressivo del previsto. Nel secondo tempo i renani soffrono parecchio l’aggressività del Milan. I cambi funzionano ma il Borussia crea troppo poco per portare a casa i tre punti.

Milan (4-3-3)

Mike Maignan 6 – Alterna parate perfette a pericolose disattenzioni con un po’ troppa regolarità. Nel secondo tempo, però, sbaglia poco o niente.

Davide Calabria 6 – Soffre la vivacità di Malen e dalla mezz’ora fatica a rimanere in campo. Decisamente meglio nel secondo tempo.

Dal 69’ Alessandro Florenzi 6 – Ha un cliente poco simpatico come Bynoe-Gittens e ci mette qualche minuto per prendergli le misure.

Malick Thiaw 6 – Non sbaglia molto e limita parecchio Brandt. Non si nota molto ma certe volte è un gran bene. Solido, alle volte sbroglia situazioni non semplici.

Fikayo Tomori 6,5 – Interventi sempre puntuali, una sicurezza quasi assoluta. Decisamente meno meglio quando c’è da innescare le azioni del Diavolo, dove manca di precisione.

Theo Hernandez 6 – Soffre la mancanza di spazio, fa il suo in difesa e non molto altro. Quando ha spazio per combinare con Leao entra nel suo elemento. Sfortunato sul tuffo di testa che sfiora la traversa.

Yunus Musah 6,5 – Partita di sacrificio, efficacissimo in copertura. Meglio quando scambia sulla destra con Pulisic. Provvidenziale da calcio piazzato su Reus.

Tijjani Reijnders 6 – Fargli marcare a uomo Reus sembra uno spreco. Costretto a qualche fallo di troppo. Quando esce Pobega, può tornare nel suo elemento. Sfortunato sul tiro da fuori che poteva valere i tre punti. Impreciso su certi lanci nel convulso finale.

Tommaso Pobega 6,5 – La posizione avanzata gli si addice ma non è più abituato ad impostare. Quando ha spazio molto efficace, anche quando c’è da pressare alti. Dal 57’ Yacine Adli 6,5 – Impatto subito positivo con la partita, specialmente in copertura. La personalità non gli manca di sicuro.

Christian Pulisic 5,5 – Si accende solo a sprazzi ma non è che abbia chissà quanti palloni puliti. Quando ha il pallone dell’1-0 è poco preciso. Dal 69’ Samuel Chukwueze 5,5 – Un po’ troppo frenetico nei primi minuti, sbaglia qualcosa di troppo. Meglio in fase di copertura, dove fa la sua. Sfortunato sul tiro a giro e poi nell’uno contro uno con Kobel.

Olivier Giroud 5 – Gioca solo spalle alla porta. Prova a smazzarsi in fase di copertura e fare sponde per gli altri. Mette due errori davanti a Kubel davvero inconsueti per uno della sua classe. Dal 69’ Noah Okafor 6 – Servito poco o niente, lavora meno per la squadra rispetto a Giroud. Appena ha spazio è comunque efficace.

Rafael Leao 7 – Quando è marcato stretto svanisce ma quando ha spazio ed attaccare la profondità è sempre devastante. I suoi assist, purtroppo, trovano i compagni poco pronti. Ha la tenacia di provarci fino alla fine.

Stefano Pioli 6,5 – Milan ben messo in campo, forse un attimo troppo attendista, alle volte quasi rinunciatario. In un campo non facile, la personalità c’è, il che non era affatto scontato. Nel secondo tempo Diavolo più aggressivo ma spreca troppo davanti alla porta, rischiando la beffa nel finale.

Arbitro: Szymon Marciniak 6,5 – In una partita nervosa che rischia di sfuggirgli di mano, fa capire subito che con lui non si scherza, sventolando parecchi gialli. Per il resto, gara senza grossi errori.