Botte da orbi in albergo: rissa tra una squadra russa e una ucraina

Ospiti all'interno del medesimo albergo in Turchia, dove si trovano per effettuare la preparazione atletica in vista della ripresa dei rispettivi campionati di calcio al momento fermi per la pausa invernale, i giocatori di una squadra russa e di una ucraina sono venuti alle mani, scatenando il panico tra gli altri avventori.

Le immagini della rissa scoppiata nei corridoi dell'hotel hanno fatto rapidamente il giro del web, diffondendosi a macchia d'olio sui principali social network. Le due squadre coinvolte nella zuffa sono l'FC Minaj, club della Transcarpazia (regione al confine occidentale dell'Ucraina) e l'FC Shinnik, squadra di Jaroslavl' (città Russia sul fiume Volga). L'episodio risalirebbe alla serata dello scorso lunedì 13 febbraio, e sarebbe stato innescato, secondo le prime testimonianze, dal rimprovero mosso da alcuni giocatori ucraini nei confronti di un calciatore russo. Pare che gli ucraini, questa la versione da essi stessi fornita tramite un comunicato ufficiale, abbiano rimproverato uno dei russi per essersi comportato male nei confronti del personale dell'albergo presso cui entrambe le squadre stavano soggiornando, ovvero il Royal Seginus Hotel, sito nella città turca di Antalya.

Stando al racconto fatto dagli ucraini, il russo, che sarebbe stato ubriaco al momento del rimprovero, non avrebbe gradito tale intromissione, reagendo nei loro confronti. Secondo il giornale ucraino Ukrayinska Pravda, che ha supportato la tesi fornita dai calciatori dell'FC Minaj, i russi avrebbero importunato nello specifico una dipendente dell'albergo "proferendo insulti provocatori nei confronti dei calciatori della squadra ucraina" . Non si tratta, tuttavia, dell'unica versione circolata sul web, dato che altri canali spiegano invece che sarebbero stati i giocatori dell'FC Minaj a provocare i russi, costringendoli a cantare l'inno nazionale dell'Ucraina.

Quali siano state le motivazioni alla base dello scontro è una questione pressoché impossibile da risolvere, dato che ciascuna delle parti coinvolte porta avanti la propria difesa. Ciò che è certo è la rissa scoppiata nei corridoi del Royal Seginus di Antalya. Botte da orbi tra i partecipanti e panico tra gli altri ospiti della struttura. Una situazione andata presto fuori controllo e per risolvere la quale è stato necessario contattare le forze dell'ordine. In ospedale sarebbero finiti in quattro.

Altro elemento certo è che gli ucraini avevano già richiesto all'albergo di non accettare di ospitare anche i russi nelle proprie stanze, proprio per evitare tensioni. Dopo quanto accaduto è stato l'FC Shinnik per primo a scegliere di trovare un altro hotel dove soggiornare.