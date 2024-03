Brighton-Roma in campo | Diretta

Brighton-Roma è il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Gli uomini di De Zerbi devono recuperare quattro gol, senza subirne alcuno, per allungare la sfida ai supplementari. All’andata, infatti, i giallorossi si sono imposti per 4-0 grazie alle reti di Dybala, Lukaku, Mancini e Cristante. I seagulls arrivano a questa sfida dopo la vittoria in Premier League contro il Nottingham per 1-0, che vale ai padroni di casa l’ottavo posto in classifica con 42 punti. De Zerbi ha perso tre delle ultime cinque partite fra tutte le competizioni, con annessa eliminazione dalla Fa Cup per mano del Wolverhampton. Gli inglesi arrivano a questa sfida senza alcuni dei loro migliori uomini, fra cui Joao Pedro, March, Milner e Mitoma. Umore opposto in casa giallorossa che dall’arrivo di Daniele De Rossi in panchina ha collezionato sette vittorie in Serie A su nove gare disputate (una sconfitta contro l’Inter e un pareggio nell’ultimo turno contro la Fiorentina). Attualmente la Roma occupa il quinto posto in campionato con 48 punti, tre in meno del Bologna quarto. Al debutto europeo, invece, De Rossi ha superato il Feyenoord ai calci di rigore dopo un doppio 1-1, per poi portare a casa l’andata degli ottavi proprio contro il Brighton.

Le formazioni

Roberto De Zerbi, obbligato a rimontare quattro gol, opta per Lallana nel tridente alle spalle di Welbeck al posto di Buonanotte, mentre in difesa Estupinan ha la meglio sull'ex Fiorentina Igor; il cambio che fa più rumore rispetto all'andata, però, arriva in porta, con Verbruggen al posto di Steele. Cambia parecchio Daniele De Rossi rispetto alla formazione che si è imposta la settimana scorsa all'"Olimpico". Panchina iniziale per Dybala, mentre Lukaku è out per infortunio, al loro posto Azmoun e Baldanzi. A riposo anche Paredes - al suo posto Bove - ed El Shaarawy, sostituito da Zalewski.

Primo tempo

Avvio fortissimo della squadra di De Zerbi che sta costringendo i giallorossi sulla difensiva in questo avvio. Gli uomini di De Rossi non riescono a prendere, al momento, le misure alla velocità di gioco e di gamba degli inglesi che stanno accelerando la manovra per tentare la rimonta.

Il tabellino

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Lamptey, Van Hecke, Dunk, Estupinan; Gross, Gilmour; Adingra, Lallana, Enciso; Welbeck. Allenatore: Roberto De Zerbi

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka, Spinazzola; Bove, Cristante, Pellegrini; Zalewski, Baldanzi, Azmoun. Allenatore: Daniele De Rossi

Marcatori: -

Ammoniti: -

Espulsi: -

Arbitro: Felix Zwayer (Germania)