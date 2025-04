"Bugie inaccettabili, arroganza e maldicenze". Motta si sfoga dopo l'esonero dalla Juve

Ascolta ora 00:00 00:00

Smentite, precisazioni e qualche sassolino tolto dalle scarpe. A pochi giorni di distanza dall'esonero, Thiago Motta rompe il silenzio e parla della sua breve avventura sulla panchina della Juventus. L'arrivo aveva portato con sé entusiasmo e ottimismo da parte di dirigenza e tifosi, ma sul campo sono maturati risultati non proprio eccellenti e alla fine il divorzio è stato inevitabile. Anche se l'allenatore, intervistato dal Corriere della Sera, non ha nascosto il proprio rammarico per una decisione che da alcuni è stata giudicata troppo affrettata.

" Sicuramente sono deluso perché non è andata come speravamo, soprattutto in Coppa Italia e Champions. Però non sono d'accordo quando sento parlare di fallimento: il nostro lavoro è stato interrotto quando eravamo a un punto dal quarto posto in classifica che era, a inizio stagione, l'obiettivo prioritario ", ha affermato Motta. Che in effetti era giunto nella galassia bianconera convinto di guidare un progetto triennale, fondato su una profonda rivoluzione della squadra, a partire dal radicale ringiovanimento della rosa.

Il piano però non ha rispettato le aspettative, e alla fine è stato comunicato l'esonero. Eppure la società aveva pubblicamente espresso fiducia nei confronti del tecnico. Un segnale importante che, nei fatti, garantisce serenità per continuare a portare avanti il proprio lavoro. Insomma, la sensazione era quella di poter lottare per il quarto posto e strappare la qualificazione in Champions League. Ma Motta conosce bene il calcio e sa altrettanto bene che - specialmente in una realtà come quella della Juventus - la vittoria è un vero e proprio imperativo.

Durante la sua esperienza bianconera non sono mancate voci su presunti rapporti turbolenti con la squadra, come se non fosse riuscito a fare leva sull'empatia con i giocatori. Indiscrezioni che l'allenatore ha messo a tacere, bollandole come delle fandonie: " Queste sono le cose che mi danno fastidio perché mi possono criticare come allenatore per le mie scelte e questo ovviamente l'accetto. Ma chi dice che io avevo lo spogliatoio contro è un bugiardo. Sono cose inaccettabili, non è vero ". Anzi, ha tenuto a precisare di aver avuto " un ottimo rapporto " con i calciatori non solo dal punto di vista professionale ma anche umano.

" Ho dovuto ascoltare in questo periodo non critiche tecniche, sempre da tener conto, ma attacchi personali. Questo modo di agire nell’ombra lo trovo arrogante e indecente ", è stata la bordata sganciata da Motta. Secondo cui è stato vittima di offensive frontali, contro la sua persona, fondate però " su maldicenze ". E a tal proposito ha messo in chiaro di non aver mai avuto la sensazione di essere tradito dalla squadra: " Hanno sempre trovato il modo di dare qualcosa in più, nessuno ha fatto il furbo.

Abbiamo tutti cercato di fare il meglio e ci dispiace di non esserci riusciti fino in fondo". Ora non resta che aspettare la fine del campionato e osservare la posizione dei bianconeri: si qualificheranno in Champions o andranno incontro a un fallimento, nonostante l'addio di Motta?