"C'è solo un Presidente". Cori e rose dai tifosi della Curva Sud ad Arcore

Un nutrito gruppo di tifosi del Milan è arrivato ad Arcore per rendere omaggio a Silvio Berlusconi, scomparso ieri all'età di 86 anni. Circa 200 i supporter, tutti con indosso la maglia nera della Curva Sud e una rosa rossa in mano, hanno dato vita ad un piccolo corteo sulla via che porta all'ingresso di Villa San Martino. Giunti davanti al prato dove in questi due giorni sono stati adagiati gli omaggi lasciati per l'ex premier, hanno intonato un coro: "Un presidente, c'è solo un presidente". Poi hanno alzato le rose al cielo e il loro leader ha gridato: "Onore al presidente più vincente della storia".

Quindi hanno adagiato le loro rose e un mazzo di fiori bianchi sul prato. E in silenzio sono andati via. Già nella giornata di ieri, con un post su Instagram, la frangia più calda del tifo rossonero aveva espresso il suo cordoglio così: "CIAO PRESIDENTE. Oggi ci lascia il Presidente più vincente di sempre e noi vogliamo ricordarlo così, insieme a tutti i trofei che ci ha permesso di alzare".

Gli omaggi delle altre tifoserie

Non sono mancati i messaggi di cordoglio deu gruppi ultras delle altre squadre. "Immenso Silvio Berlusconi RIP" . Con questo striscione un gruppo di tifosi della Juventus, appartenenti allo storico gruppo Vikings, ha voluto omaggiare l'ex-presidente del Milan davanti alla villa di Arcore. "Nemici sul campo ma rispetto per una grande persona, per questo - ha detto uno di loro una volta appeso lo striscione - abbiamo deciso di omaggiarlo. Era più di un semplice rivale".

Anche gli ultras della Juve, i Viking, rendono omaggio a Berlusconi davanti Villa San Martino con uno striscione #SilvioBerlusconi #Viking #Juve #localteam pic.twitter.com/CqipyQh0Ca — Local Team (@localteamtv) June 13, 2023

Anche i tifosi dell'Inter della Curva Nord, ha reso omaggio a Berlusconi. Ecco la storia pubblicata su Instagram . "La Nord rende omaggio a Berlusconi grande uomo di calcio. Indimenticabile rivale a livello sportivo, rendiamo omaggio ad un uomo che coi suoi modi fuori dagli schemi e che lo hanno sempre contraddistinto, si è sempre dimostrato avversario leale e appassionato".

In giornata è spuntato anche un bellissimo messaggio dagli ultras del Napoli. "Sono un napoletano nato a Milano. Riposa in pace Silvio!" . È la scritta che campeggia su uno mega-striscione a Posillipo firmato dai tifosi del Napoli della Curva A in omaggio a Silvio Berlusconi. La stessa frase, "Sono un napoletano nato a Milano" , era stata twittata dal Cavaliere lo scorso 5 maggio, in occasione della vittoria dello scudetto del Napoli. Berlusconi, infatti, aveva sempre dimostrato grande simpatia e stima per gli azzurri, come ribadito più volte, nonostante la sua fede calcistica fosse chiaramente milanista.