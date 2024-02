È caccia alla talpa nel Barcellona: Xavi controlla i telefoni dei calciatori

Napoli-Barcellona non sarà solo una sfida di campo valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Se da un lato i partenopei hanno optato per il terzo cambio in panchina della stagione, dall’altro i blaugrana sono alle prese con una continua fuoriuscita di notizie che ha irritato particolarmente Xavi, che resterà alla guida della prima squadra fino al 30 giugno, come affermato nella conferenza stampa post-partita del match contro il Villareal.

L’ambiente catalano non sta vivendo il suo momento migliore e il tecnico, che per 18 anni del Barcellona è stato bandiera, ha dovuto abbandonare le vesti di tecnico per indossare i panni del detective. Il motivo è semplice: in questi ultimi mesi svariati problemi esterni stanno influendo sulla squadra, l’ultimo è quello su una presunta talpa che sta facendo trapelare informazioni importanti interne al club stesso. A darne notizia è stata la celebre trasmissione televisiva El Chiringuito che ha riportato nel dettaglio quanto sta accadendo nel mondo del club campione di Spagna in carica. Già durante la conferenza stampa pre-match, Xavi si era mostrato infastidito per le notizie che i media stanno diffondendo sul club: "Ogni calciatore o ogni persona che è al Barça sente un'ingiustizia perché vengono dette molte bugie dai media”, ha sentenziato davanti ai microfoni, spostando l’attenzione sul momento difficile che sia lui che il club sta attraversando.

Nello specifico, la fuoriuscita di notizie riguarderebbe notizie che erano in possesso dei componenti dell’organico e che dovevano restare riservate ma così, in realtà, non è stato. Sempre secondo El Chiringuito, a seguito di questa fuga di notizie, nello spogliatoio blaugrana è partita una vera e propria caccia alla talpa, con Xavi nelle vesti di detective. Il tecnico di Terrassa ha quindi convocato tutta la rosa a sua disposizione nella trasferta all’ombra del Vesuvio chiedendo ai suoi di posare i cellulari sul tavolo per controllare le chat sui vari social – WhatsApp su tutti – alla ricerca del colpevole. Non contento, Xavi si è anche intrattenuto lontano dalle telecamere con alcuni giornalisti per captare qualche informazione in più sulla possibile talpa e sulla fonte delle loro notizie.

Il clima intorno alla sfida di questa sera si preannuncia dunque infuocato, anche fuori dal rettangolo di gioco. Il Barcellona arriva al “Maradona” orfano di Gavi, Balde, Ferran Torres e Marcos Alonso, con un allenatore dal quale si separerà a fine stagione, una recente eliminazione in Copa del Rey per mano dell’Athletic Bilbao, un terzo posto in campionato a 8 punti di distanza dal Real Madrid capolista e, adesso, anche con una talpa da stanare.