A Cagliari cori razzisti contro Davis e Solet. E la tv gira lo sguardo

L'Udinese ha vinto a Cagliari ma quello che è accaduto negli ultimi minuti della partita è stato visto soltanto dagli spettatori dello stadio Unipol Domus. Infatti la regia della Lega di serie A, secondo usi e malcostumi, ha provveduto a censurare le immagini, mentre i calciatori dell'Udinese, fra questi Davis, attaccante inglese e con lui il francese Solet, entrambi di colore, protestavano per i cori volgari e razzisti con i quali i soliti idioti avevano accompagnato le giocate dei due calciatori, strilli e berci che si erano manifestati in passato nei confronti di Matuidi, Kean, Tomori, Maignan, senza alcuna pesante conseguenza disciplinare o sospensione dell'incontro come il regolamento consentirebbe.

Se il calcio italiano ha un serio problema culturale e civile, intossicato da questi fenomeni di intolleranza, è increscioso che la Lega di serie A, così sensibile a fare inquadrare i propri dirigenti in tribuna e così i presidenti delle squadre, non abbia la stessa attitudine a mostrare ciò che accade in campo non, come logica e rispetto, i gravi infortuni dei calciatori, ma gli episodi di protesta e di diverbio di cui sono attori o bersaglio i calciatori, immagini che, un secondo dopo, entrano in circuito sui social. L'arbitro Dionisi si è trovato al centro delle baruffe, ha ammonito Keinan Davis che lo aveva preso per il braccio per segnargli la situazione ma, dopo essersi consultato con i colleghi del Var, ha

revocato la sanzione mentre il pubblico che aveva contestato e fischiato Zaniolo, ha continuato a insultare Davis e Solet, l'inglese è uscito furibondo dal campo, protetto da Inler e Dossena, tutto questo all'insaputa dei telespettatori perché il minculpop della Lega di serie A, con regia unica senza

integrazioni, era entrato prontamente in azione. L'impegno del Cagliari nel contrasto alla discriminazione, con l'iniziativa Every face belongs l'umanità ha un unico volto, non riesce a smascherare l'ignoranza dei vigliacchi.