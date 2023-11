Cagliari e Monza non si fanno male: finisce 1-1 l'anticipo dell'ora di pranzo

Cagliari e Monza si dividono la posta nell'anticipo di domenica. Meglio i sardi nel primo tempo, i brianzoli nella ripresa e il risultato finale rispetta a grandi linee quanto si è visto in campo. La squadra di Claudio Ranieri non ha saputo mantenere il vantaggio siglato da Dossena, al secondo gol consecutivo, con l'undici di Raffaele Palladino che è riuscito a pareggiarla nella ripresa grazie al neo entrato Maric. Con questo punto il Cagliari sale a quota 10 punti agganciando così l'Empoli e lasciandosi alle spalle Verona, che deve ancora giocare, e Salernitana che invece sabato ha vinto contro la Lazio. Il Monza, invece, sale a quota 18 punti al nono posto come Bologna e Roma, che devono ancora giocare le loro partite, e a più uno sulla Lazio di Sarri decima.

La cronaca della partita

Monza vicino al gol al 3' con D'Ambrosio che di testa chiama alla parata Scuffet. Luvumo al 5' scalda le mani a Di Gregorio mentre al 10' Viola impegna il portiere dei brianzoli che la mette in angolo. Sugli sviluppo del calcio d'angolo Dossena infila il Monza per il vantaggio dei sardi. Al 15' Cagliari vicino al raddoppio con Viola che mette un cioccolatino in mezzo per Zappa che tutto solo a centro area non riesce a trovare al stoccata vincente. Viola indemoniato al 22' va ancora al tiro con Di Gregorio che vola e dice no. Miracoloso Di Gregorio per due volte in mischia su Hatzidiakos.

Al 32' ecco anche il Monza pericoloso con il sinistro di Colpani dal limite che viene rimpallato con Colombo che prova a servire, male, di testa Mota. Birindelli si mette in proprio al 38' ma Scuffet si salva. Sul finire del primo tempo ancora Viola sfiora il raddoppio ma la palla va sull'esterno della rete. Nella ripresa al 52' la traversa del Monza con Mota è solo il preludio al pareggio che arriava al 61' con il neo entrato Maric che su assist di Kyriakopoulos insacca alle spalle di Scuffet. Al 65' Colpani in verticale per Maric: bravo Scuffet a uscire e ad anticipare l'attaccante del Monza. All'84' grande parata di Scuffet sul destro di Gagliardini mentre al 90' è Lapadula ad andare vicino al gol su assist di Azzi. Al 94' Cagliari fortunato con il tiro di Ciurria che si infrange sulla traversa.

Il tabellino

Cagliari: Scuffet; Goldaniga (73' Jankto), Dossena, Hatzidiakos; Zappa, Makoumbou, Prati, Viola (73' Oristanio), Augello (88' Azzi); Petagna (77' Pavoletti), Luvumbo (77' Lapadula). Allenatore: Claudio Ranieri



Monza: Di Gregorio; D'Ambrosio, Caldirola, A. Carboni (83' Pablo Marì); Birindelli (57' Maric), Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani (67' Carboni), Mota (67' Machin); Colombo (57' Ciurria). Allenatore: Raffaele Palladino

Marcatori: 10' Dossena (C), 61' Maric (M)

Ammoniti: Prati (C), Birindelli (M), Machin (M)

Arbitro: Matteo Marchetti (Ostia)