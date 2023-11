Cagliari-Genoa, per gli uomini di Ranieri un successo che vale oro

Finisce 2-1 lo scontro salvezza alla Unipol Domus tra Cagliari e Genoa. La squadra allenata da Claudio Ranieri era arrivata a questa partita con il vento in poppa. Dopo un avvio di campionato decisamente stentato, la scorsa settimana i rossoblu avevano compiuto un vero e proprio miracolo calcistico contro il Frosinone. Guidati da un super Pavoletti, i sardi erano riusciti incredibilmente a vincere la gara nel finale (al 71’ erano sotto per 3-0). Un fuoco di paglia? No, come testimonia la successiva vittoria esterna ai supplementari nell’ultimo turno di Coppa Italia contro l’Udinese. Anche il Genoa era giunto a questo appuntamento dopo una doppia vittoria in campionato (1-0 contro la Salernitana) e Coppa Italia (2-1 contro la Reggiana ai supplementari).

La gara odierna ha visto un primo tempo con pochissimi sussulti. Probabile che le due squadre abbiano risentito delle fatiche della Coppa Italia. L’unica grande occasione per sbloccare il risultato la ha avuta Vasquez che con un potente tiro ha colto la traversa. Nel secondo tempo la musica è cambiata con un botta e risposta nei primi muniti che fissa la partita sull’1-1. Il gol decisivo è stato messo a segno dal nuovo entrato Zappa. In attesa di Frosinone-Empoli in programma lunedì pomeriggio, il Cagliari esce dalla zona retrocessione.

Primo tempo

Nessuna particolare emozione nella prima frazione di gioco. Al 6’ Luvumbo spreca una buona occasione mandano la palla fuori di diversi metri. Al 28’ cartellino giallo per Malinovskyi per un fallo ai danni di Oristanio. Due minuti dopo Mancosu dalla linea di metà campo tenta di sorprendere il numero uno dei liguri con un campanile che termina in out.

Al 36’ la prima vera occasione. Vasquez controlla un passaggio in area cagliaritana e lascia partire un forte tiro: la palla che colpisce la traversa. Al 39’ annullato gol annullato a Luvumbo per fuorigioco. Il primo tempo si conclude senza reti.

Secondo tempo

Tutto cambia nel secondo tempo. Ranieri indovina i cambi. Al 48’ il Cagliari si porta in vantaggio con il neo entrato Viola che controlla un passaggio filtrante e con un preciso tiro batte Martinez. La festa per i sardi dura pochissimo. Tre minuti dopo il Genoa trova il pareggio con la rivelazione Gudmundsson che sfrutta un rimpallo in area di rigore e in acrobazia supera Scuffet.

Al 56’ Martinez blocca con un grande rifletto una conclusione di Luvumbo. Al 69’ va in gol anche Zappa che raccoglie un passaggio di Petagna con un tiro preciso spedisce la palla nell’angolino basso di destra. Si registra, poi, una fase spezzettata della gara a causa di diversi falli. Grande occasione all’88’ per Azzi che calcia dal limite verso la porta: la palla finisce di poco fuori.

Tabellino

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Goldaniga, Hatzidiakos (46’ Zappa), Dossena, Augello (95’ Obert); Makoumbou, Prati, Jankto (78’ Azzi); Mancosu (46’ Viola); Oristanio (64’ Petagna), Luvumbo. Allenatore: Claudio Ranieri

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj (59’ Puscas), Strootman (59’ Thorsby), Martin (66’ Haps); Malinovskyi (84’ Ekuban), Gudmundsson. Allenatore: Alberto Gilardino

Marcatori: Viola (Cagliari), Gudmundsson (Ge), Zappa (Ca)

Ammoniti: Malinovskyi (Ge), Gudmundsson (Ge), Goldaniga (Ca), Petagna (Ca), Viola (Ca), Scuffet (Ca)

Arbitro: Marco Guida (Pompei)