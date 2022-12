Esonerato Liverani: per la panchina del Cagliari spunta l'ipotesi Ranieri

Adesso è ufficiale, Fabio Liverani non è più l'allenatore del Cagliari. La società rossoblu sembrava intenzionata ad aspettare l'ultima gara dell'anno, quella prevista in casa il 26 dicembre contro il Cosenza, ma così non è stato. Dopo la sconfitta con il Palermo, il presidente Tommaso Giulini ha rotto gli indugi e ha scelto la soluzione dell’esonero per anticipare i tempi e cercare una scossa già dalla prossima gara casalinga, prima della sosta. Domani la squadra ritorna in campo ad Assemini in vista della sfida di lunedì 26: il club aveva già previsto il ritiro sino a Natale. Per la gara con il Cosenza si pensa a uno staff interno guidato da Roberto Muzzi. Ma la decisione definitiva sul nuovo allenatore, potrebbe essere presa durante la sosta.

| COMUNICATO DEL CLUB



Fabio Liverani sollevato dal suo incarico.

https://t.co/8v1svI9TCm pic.twitter.com/j5K1XVFkUA — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) December 20, 2022

I possibili sostituti

Il primo nome sulla lista è quello di Claudio Ranieri, che avrebbe un peso mediatico e emotivo diverso rispetto a qualsiasi altra scelta. Il tecnico romano ha già allenato il Cagliari, tra il 1988 e il 1991, conquistando una storica promozione in Serie A.

"Se sono pronto a tornare su una panchina nel 2023? Ma io sono già pronto nel 2022, perché dobbiamo aspettare l'anno nuovo?" . Questa la battuta di Ranieri, pronunciata dopo aver fatto visita alla camera ardente di Mario Sconcerti. Il tecnico, poi, ha anche ricordato il suo legame con il Cagliari: "Lì è avvenuta la mia nascita, lo porto sempre nel cuore".

Oltre a Ranieri, tra i papabili futuri allenatori dei rossoblù c’è anche l’ex Fiorentina, tra le tante altre, Giuseppe Iachini, uno specialista della Serie B. Nella lista dei profili liberi e opzionabili anche un altro ex come Davide Ballardini. Più defilate invece le altre opzioni come Roberto D’Aversa o un ritorno di Leonardo Semplici, il primo fu contattato da Capozucca prima dell'esonero mentre il secondo non ha mai ricucito davvero dopo l”esonero di un anno fa.

I numeri e la crisi del Cagliari

Fabio Liverani lascia Cagliari con 5 vittorie in campionato, 7 pareggi e 6 sconfitte. Al momento i rossoblù sono al 14° posto a quota 22 punti, con soltanto tre lunghezze di vantaggio sulla zona play-out. Per il tecnico una media di 1,22 punti a partita. Comunque non la più bassa della sua carriera da allenatore. Fece peggio al Genoa 0,57, al Leyton Orient 1,11 e al Parma 1,00.

La sconfitta di Palermo in questo senso è stata soltanto l'ultimo atto di una situazione ormai irrecuperabile. Se si esclude il pazzo finale di Frosinone in campionato la rosa di Liverani non ha mostrato quasi mai il carattere necessario per ribaltare il trend negativo. In diciotto turni gli isolani sono andati in svantaggio per dieci volte, riuscendo poi a vincere solo una volta, contro il Cittadella alla seconda giornata. Un dato che racchiude bene la debolezza mentale di questo gruppo.

Così come alcune scelte tattiche hanno lasciato fin qui perplessi: dalla costruzione dal basso passando per la mancata creazione di un'ossatura stabile in rosa, soprattutto in difesa, o la gestione della rosa a disposizione. Il Cagliari in campo dà costantemente l’impressione di essere un cantiere aperto, situazione che non è più accettabile a questo punto della stagione.