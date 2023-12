Cagliari-Sassuolo, l'impresa dei sardi all'ultimo respiro

Una vittoria che vale doppio, perché conquistata contro una diretta concorrente che lotta per salvarsi. Il Cagliari, dopo una partita molto combattuta, ha sconfitto per 2-1 il Sassuolo con due gol in pieno recupero.

La squadra allenata da Ranieri ha sfruttato al massimo il fattore campo e l'uomo in più per oltre 30 minuti. Il Sassuolo non ha, invece, riscattato la rocambolesca sconfitta subita contro la Roma nel turno precedente ed ora vanta solo 3 punti di vantaggio sulle terz’ultime (Empoli e Udinese a quota 12).

Il Sassuolo parte subito forte. Al 7’ i neroverdi vanno in vantaggio con Erlic. Il Cagliari prova a pareggiare ma la difesa del Sassuolo è solida, tanto che Consigli non corre particolari rischi. La svolta della partita arriva al 62’ con l’espulsione di Tressoldi. I sardi provano a spingere per raggiungere il pareggio. Obiettivo raggiunto al 94’ Lapadula. Sembra finita e invece i sardi la provano a vincere. Al 99’ Pavoletti fa esplodere di gioia i tifosi di casa con una fantastica rovesciata.

Primo tempo

La prima occasione della gara capita al Sassuolo. Al 3' Laurienté ci prova su calcio di punizione: Scuffet para senza problemi in due tempi. Due minuti dopo ancora un’occasione per i neroverdi. Matheus Henrique colpisce di testa da posizione favorevole: gran riflesso del numero 1 del Cagliari che devia in angolo.

Il Cagliari è in difficoltà. Il risultato si sblocca al 7’, con il Sassuolo che passa in vantaggio. Dagli sviluppi di un angolo Erlic salta più in alto di tutti, colpisce di testa e batte Scuffet. Per il difensore si tratta del primo gol in serie A. Al 20’ si affaccia in avanti il Cagliari: corner battuto da Viola e deviazione di testa di Prati. Consigli sventa il pericolo con un grande intervento.

Poi è ancora il Sassuolo a sfiorare la rete. Al 26’ conclusione di Thorstvedt che va di poco fuori. I sardi provano a chiudere in attacco il primo tempo ma il Sassuolo si dimostra solido in fase difensiva.

Secondo tempo

Parte bene il Cagliari. Al 49' Viola lancia Lapadula: il colpo di testa dell'attaccante non è preciso. La partita al 62’ ha una svolta con l’espulsione, per doppia ammonizione, di Tressoldi. Il Sassuolo, costretto a giocare in 10 per oltre 30 minuti, si ridisegna in campo. I sardi, invece, provano a spingere alla ricerca del pari. Al 72' conclusione dal limite di Prati, palla sporcata e poi parata senza troppe difficoltà da Consigli.

All’88' grande occasione per il Cagliari. Dagli sviluppi di un angolo Pavoletti colpisce di testa: salvataggio quasi sulla linea di porta di Matheus Henrique. Sardi in avanti e Sassuolo che prova a pungere in contropiede. Al 90’ la formazione di Dionisi va in gol con Bajrami: la rete, però, è annullata per fuorigioco.

In pieno recupero, quando tutto sembrava finito, il Cagliari agguanta il pareggio. Lapadula risolve una mischia in area calciando da distanza ravvicinata. L’estremo difensore del Sassuolo non può nulla. I sardi non si accontentano e provano a vincere. L’impresa la compie Pavoletti che in rovesciata al minuto 99 supera Consigli. Il Cagliari vince una partita importante ed esce dalla zona retrocessione.

Il tabellino

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello (92’ Mancosu); Nandez (58’ Pavoletti), Prati (92’ Petagna), Sulemana (58’ Luvumbo); Viola; Oristanio (74’ Shomurodov), Lapadula. Allenatore: Ranieri

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina (73’ Bajrami); Racic (80’ Volpato), Matheus Henrique; Castillejo (65’ Ferrari), Thorstvedt, Laurienté (65’ Pedersen); Pinamonti (80’ Mulattieri). Allenatore: Dionisi

Arbitro: Maurizio Mariani (Aprilia)

Marcatori: 7’ Erlic, 94’ Lapadula, 99’ Pavoletti

Ammoniti: Laurienté (Sas), Tressoldi (Sas), Erlic (Sas), Goldaniga (Cag), Consigli (Sas), Thorstvedt (Sas), Mulattieri (Cag)

Espulsi: Tressoldi (Sas)