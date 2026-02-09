Calciatore collassa a terra in preda a convulsioni. Stadio ammutolito e giocatori sotto choc, le terribili immagini

Paura in campo in Brasile, dove Alexandre Souza è collassato in mezzo al terreno di gioco a pochi minuti dall'inizio del match tra il suo Sampaio Corrêa e il Flamengo: colto da violente convulsioni, presumibilmente dovute a un attacco epilettico, il giocatore è stato soccorso e trasportato d'urgenza in ospedale, dove resta ricoverato per effettuare ulteriori accertamenti.

I fatti si sono verificati nella serata di ieri, domenica 8 febbraio, nel corso della partita valida per il sesto turno del campionato carioca che vedeva di fronte allo stadio Maracanà i rossoneri del Flamengo padroni di casa e il Sampaio Corrêa FE. Ad appena 8 minuti di distanza dal fischio iniziale, il centrocampista della squadra ospite Alexandre Souza si è accasciato a terra, facendo piombare immediatamente nel silenzio gli spalti dello stadio: in preda a tremori, il 24enne è stato soccorso da compagni di squadra e avversari, i quali hanno iniziato a fare dei segnali verso la panchina per richiedere l'intervento urgente del personale medico.

Le immagini diffuse dalla televisione brasiliana documentano la concitazione e l'ansia di quei terribili istanti: un giocatore del Sampaio si toglie la maglia per sventolarla e dare sollievo al compagno di squadra a terra, mentre altri pregano in ginocchio e piangono. L'ambulanza fa finalmente il suo ingresso sul terreno di gioco, e i sanitari provvedono a caricare a bordo Souza e a trasportarlo d'urgenza presso l'ospedale Quinta D'or, a São Cristóvão, un quartiere nelle immediate vicinanze dello stadio.

Il 24enne, padre di un bambino, era cosciente a bordo del mezzo di soccorso, ma sarebbe stato colto da un'altra crisi epilettica poco dopo il suo arrivo in ospedale, cosa che ha convinto i medici a trattenerlo più a lungo per monitorare le sue condizioni ed effettuare ulteriori accertamenti.

In un comunicato diramato nelle prime ore di questa mattina il Sampaio ha dichiarato che gli esami a cui si è sottoposto Souza, vale a dire una Tac e un elettrocardiogramma, hanno escluso danni cardiaci o neurologici. Ciò nonostante, il 24enne è stato trattenuto per essere sottoposto a ulteriori esami strumentali e scongiurare il rischio di ricadute.

A destare preoccupazione nei medici un grave precedente. A gennaio dello scorso anno, infatti, Alexandre era stato investito da un'auto mentre tornava in moto a Saquarema, a circa un'ora e mezza di macchina a est di Rio, dopo una partita contro il Botafogo.

È tornato a giocare a calcio a livello agonistico dopo una lunga convalescenza solo il mese scorso, per la precisione il 17 gennaio, dopo aver rischiato di diventare tetraplegico ed esser stato costretto a portare per diversi mesi un