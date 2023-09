Calcio a 5, tutte le partite dell'Italia per le qualificazione ai Mondiali 2024

Il cammino dell'Italia di Calcio a 5 entra nel vivo, con la lunga volata che porterà ai Mondiali di futsal 2024. La Nazionale italiana è alla ricerca della qualificazione, che manca da Colombia 2016.

Dopo aver vinto il Main Round, adesso gli Azzurri devono affrontare la fase Elite Round, quella decisiva. Così come il turno precedente, anche questo girone si sviluppa con una formula di gara andata e ritorno: il gruppo comprende la Spagna, la Repubblica Ceca e la Slovenia. La prima gara sarà contro la Slovenia, sfida in programma venerdì 15 settembre al PalaSele di Eboli alle ore 20 (ingresso gratuito), con la gara che rappresenta il primo ostacolo di questo cammino. Il match sarà inoltre trasmesso in diretta su Raiplay. Il giorno dopo l’esordio gli Azzurri voleranno poi in direzione Spagna per la sfida contro le Furie Rosse.

Il Mondiale 2024

La decima edizione dei Mondiali di calcio a 5 si disputerà in Uzbekistan dal 14 settembre a 6 ottobre 2024 per la prima volta in questa nazione. Una rassegna iridata che quindi ha trovato la sua prima qualificata, la rappresentativa dello stato organizzatore, in attesa di conoscere le altre 23 qualificate: 4 a disposizione dell’Afc, della Concacaf e della Conmebol, 3 per la Caf, 1 per la Ofc e 7 per la Uefa. Proprio le squadre europee ancora in corsa (20, divise in cinque gironi da quattro) fra cui l’Italia, inizieranno a settembre la Fase Elite, quella che dà l’accesso diretto al Mondiale. La formule prevede la modalità di gare di andata e ritorno, stacca il pass diretto per l’Uzbekistan solo la prima qualificata di ogni girone; le migliori quattro seconde affronteranno invece un play off per prendersi gli ultimi due posti a disposizione della Uefa.

Elite Round

Gruppo A: Kazakistan, Romania, Azerbaigian, Paesi Bassi

Gruppo B: Ucraina, Polonia, Serbia, Belgio

Gruppo C: Croazia, Slovacchia, Francia, Germania

Gruppo D: Spagna, Italia, Slovenia, Repubblica Ceca

Gruppo E: Portogallo, Georgia, Armenia, Finlandia

Il calendario

La prima partita è prevista per il 15 settembre contro la Slovenia, mentre cinque giorni più tardi, il 20, gli Azzurri faranno visita alla Spagna. Il 6 e il 12 ottobre si giocheranno le sfide contro la Repubblica Ceca (la prima in casa), mentre il 15 dicembre prevista la trasferta in Slovenia. Il tutto si chiuderà il 20 dicembre con gli Azzurri che ospiteranno la Spagna. Come detto, in caso di arrivo al primo posto sarà Mondiale, mentre qualora la Nazionale chiudesse il girone al secondo posto e fosse fra le migliori quattro seconde del turno Elite, dovrà attendere il sorteggio del 25 gennaio che determinerà gli abbinamenti dei play off, previsti fra l’8 e il 17 aprile.

15/09/2023, Italia-Slovenia

20/09/2023, Spagna-Italia

06/10/2023, Italia-Rep. Ceca

12/12/2023, Rep. Ceca-Italia

15/12/2023, Slovenia-Italia

20/12/2023, Italia-Spagna

Altre date

Sorteggio play off Elite Round: 25 gennaio 2024

Play off Elite Round: 8-17 aprile 2024

Albo d'oro

1989 Brasile

1992 Brasile

1996 Brasile

2000 Spagna

2004 Spagna

2008 Brasile

2012 Brasile

2016 Argentina

2021 Portogallo

L'elenco dei convocati

Portieri

Jurij Bellobuono (Napoli Futsal)

Lorenzo Pietrangelo (Came Treviso)

Gianluca Parisi (Sandro Abate)

Giocatori di movimento

Gennaro Galletto (Napoli Futsal)

Fabricio Calderolli (Feldi Eboli)

Cristopher Cutrupi (Olimpus Roma)

Alessio Di Eugenio (Olimpus Roma)

Antonino Isgrò (Olimpus Roma)

Marcelo Padilha (Olimpus Roma)

Lorenzo Etzi (Sandro Abate)

Gabriele Ugherani (Sandro Abate)

Enrico Donin (Saviatesta Mantova)

Gabriel Pazetti (L84)

Francesco Liberti (Feldi Eboli)

Carmelo Musumeci (Meta Catania)

Giovanni Vincenti (Elledì FC)

Gabriel Motta (Jimbee Cartagena)

Alex Merlim (Sporting CP)

Tecnico federale: Massimiliano Bellarte