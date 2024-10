Calcio femminile, i numeri cresono e gli sponsor sorridono: cosa sta accadendo

Alisha Lehmann (Juventus Women)

Ascolta ora 00:00 00:00

Eppur si muove. Il calcio femminile in Italia ha cambiato marcia. Nel mirino quota 50mila tesseramenti, più venti per cento di presenze allo stadio. Questi sono i dati della passata stagione che certificano l’espansione continua di un movimento dalle potenzialità inesplorate. Adesso diventano numeri che non possono passare inosservati e finiscono per attrarre nuovi sponsor.

Nelle ultime ore due club hanno annunciato la firma di partner di primissimo piano per le loro maglie. Addirittura la Juve fa la storia perché l’accordo con TikTok per diventare main sponsor sulla divisa di Alisha Lehmann e compagne è una prima volta per l’Italia: mai un social media aveva legato il suo nome a una squadra di calcio. Di sicuro ha contribuito l’arrivo in bianconero la scorsa estate della compagna di Douglas Luiz, la calciatrice che vanta più followers sullo stesso TikTok e su Instagram. Senza dimenticare che il club bianconero è il primo brand italiano per numero di follower e il quinto al mondo.

Non solo. Ieri Tim e Lazio hanno annunciato una nuova partnership biennale che vedrà l'azienda leader italiana di telecomunicazioni diventare Main Sponsor della Lazio Women e Official Telco Partner della prima squadra maschile. L'accordo prevede anche la presenza del logo Tim come Sleeve Sponsor sulla maglia della Primavera Maschile.

E dalla Spagna arriva la conferma che le maglie delle squadre di calcio siano una formidabile attrattiva per gli investitori e rappresentino una capacità comunicativa che poche altre realtà possono vantare. I Coldplay “scenderanno” in campo nel Clasico del prossimo 26 ottobre. L'annuncio è arrivato con un comunicato pubblicato dal club spagnolo. Per la sfida contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti, il Barcellona avrà sulla propria casacca un logo della band britannica.

Il simbolo che apparirà sulla maglia è ispirato al decimo album dei Coldplay, “Moon Music” . Il ricavato delle maglie vendute andrà in beneficenza. L'iniziativa è frutto della collaborazione con Spotify, sponsor ufficiale del Barcellona.