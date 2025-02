Calcio spagnolo in lutto: a 48 anni muore Javier Dorado

Ascolta ora 00:00 00:00

Il calcio spagnolo si stringe attorno alla famiglia e alla persona di Javier Dorado, 48 anni, ex calciatore che si è spento giovedì 27 febbraio a causa di una lunga malattia contro la quale combatteva dal 2022. Di ruolo terzino sinistro, è stato soprattutto con la maglia del Real Madrid a essere conosciuto nel grande calcio e prendersi le soddisfazioni più grandi in termini di vittorie con l'ottava Champions League (si chiamava ancora Coppa dei Campioni) vinta nel 2000 a Parigi.

Il ricordo del Real Madrid

" Il Real Madrid CF, il suo presidente e il consiglio di amministrazione sono profondamente addolorati per la scomparsa di Javier Dorado, ex calciatore del vivaio del Real Madrid e giocatore della prima squadra del nostro club nel 1999 e nel 2000. Il Real Madrid esprime le sue condoglianze e il suo affetto alla sua famiglia, ai suoi compagni di squadra e ai suoi cari, nonché a tutti i club in cui ha giocato", comunica con una nota sui social e sul proprio sito web il club di Florentino Perez che ha visto crescere calcisticamente l'ex terzino.

La malattia e il trapianto di midollo

Come riportano i media spagnoli, Dorado aveva scoperto il cancro nel 2022: nel maggio 2024 si era anche sottoposto a un trapianto di midollo osseo presso l'ospedale Son Espases di Maiorca. Intervistato pochi mesi fa dal quotidiano "El Comercio", aveva detto che lottava contro il male da un po' di tempo (il portale "RealMadridconfidencial" parla di leucemia) ma che l'unico desiderio era guarire. " Spero che questa volta tutto questo incubo finisca, che possiamo uscire e stare in pace. Ho combattuto per anni e le dure cure hanno un prezzo, soprattutto quando finiscono perché mi lasciano un po' più stanco e un po' più colpito, ma cerco di vivere una vita normale ".

La carriera di Dorado

Nato a Talavera de La Reina il 17 febbraio 1977, Dorado ha mosso i primi passi nel calcio dalle giovanili del Real Madrid per poi passare in prima squadra nel 1999: dopo un anno al Salamanca, ha giocato anche per lo Sporting Gjion, il Rayo Vallecano, il Maiorca e l'Atletico Baleares (che gioca in quarta divisione) che è stato il suo ultimo club. Vanta anche quattro partite con la nazionale Under 21 spagnola tra il 1998 e il 2000.

