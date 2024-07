Calciomercato, tra colpi e sogni: sfida italiana per Lukaku, la Juve studia il piano per Koopmeiners

Ascolta ora 00:00 00:00

- L’era Paulo Fonseca al Milan è iniziata senza colpi. Il tempo stringe e la dirigenza rossonera prova a regalare in tempi brevi il primo di calciomercato colpo al nuovo allenatore, magari subito dopo l’Europeo, a partire dal cuore pulsante della squadra: il mediano. Il super favorito è Youssouf Fofana, il 25enne francese del Monaco, su cui si potrebbe arrivare a un’intesa per circa 20 milioni di euro più bonus. Il sì del giocatore c’è – spiega La Gazzetta dello Sport – mentre va ancora perfezionato l'accordo tra i due club.

- Duello tutto italiano per Romelu Lukaku che, dopo l’annata con la Roma, potrebbe restare in Serie A. Da una parte il Milan – in attesa di capire le intenzioni di Alvaro Morata – ha abbandonato Joshua Zirkzee (lo United sarebbe pronto a pagare la clausola) e dunque tiene viva la pista che porta al belga. Dall’altra c’è il Napoli di Antonio Conte, che vuole partire con alte ambizioni e resta alla finestra per l’attaccante. Anche perché l’eventuale partenza di Victor Osimhen richiederebbe un degno sostituto. Entrambe le squadre vogliono puntare a essere l’anti-Inter: la sensazione è che la corsa tra Milan e Napoli per Lukaku continuerà a infiammarsi in piena estate, fermo restando che le trattative con il Chelsea richiedono pazienza. Nel frattempo gli azzurri si assicurano Leonardo Spinazzola, arrivato in mattinata a Villa Stuart per le visite mediche.

- In cima alla lista dei desideri della Juventus di Thiago Motta resta Teun Koopmeiners. Tra domanda e offerta ballano circa 20 milioni, ma i bianconeri potrebbero passare all’affondo decisivo per il giocatore dell’Atalanta dopo l’addio di Federico Chiesa (che deve ancora sciogliere i nodi sul suo futuro). Un altro nome segnato sul taccuino è Jadon Sancho, attaccante inglese del Manchester United, per cui si potrebbe strappare un prestito con diritto di riscatto. Per la difesa sono due le ipotesi principali: Jean-Clair Todibo del Nizza e Jakub Kiwior dell’Arsenal.

- Frenata della Lazio per Mason Greenwood. Fin da subito la trattativa è apparsa complicata, ma si sperava che la volontà dell’ala inglese potesse fare la differenza e rivelarsi decisiva. Occhio anche alle uscite. Dalla Turchia sono sicuri: Ciro Immobile è vicinissimo al Besiktas? Sul sito di Gianluca Di Marzio si legge che è stato offerto un contratto biennale e che la richiesta biancoceleste sarebbe un indennizzo pari a 5 milioni di euro.

- L’Inter si assicura ufficialmente Luka Topalović: il centrocampista classe 2006, che arriva dal NK Domžale, ha firmato a titolo definitivo.

- La Roma dà il benvenuto in città a Enzo Le Fée. Tra giallorossi e Rennes è arrivata la fumata bianca per un’operazione complessiva da 23 milioni di euro. Il francese, pronto al salto di qualità, andrà a rafforzare il centrocampo di Daniele De Rossi. Le attenzioni della Roma su classe 2000 erano fortissime ormai da giorni: fin da subito è stato individuato come obiettivo principale e ora si attende solamente il comunicato ufficiale. Invece Rick Karsdorp, sempre più fuori dai progetti giallorossi, dovrà trovare una nuova sistemazione.

- È il giorno di Moise Kean alla Fiorentina. In mattinata è arrivato al Rocco B. Commisso Viola Park e ha svolto le visite mediche di rito.

- Il Torino resta fiducioso per Welington, esterno difensivo classe 2001, nonostante la forte concorrenza del Southampton. Si cerca l’intesa con il Sao Paulo.

- Lorenzo De Silvestri in rossoblù fino al 2025: il Bologna ha comunicato di aver prolungato il contratto del difensore fino al 30 giugno 2025.

- Darko Lazovic sarà il capitano dell’Hellas Verona anche la prossima stagione: il centrocampista serbo ha rinnovato. “ La mia prima scelta era quella di restare qui. Insieme alla mia famiglia stiamo molto bene a Verona, sono stati cinque anni bellissimi e sono felice di poter continuare la mia avventura con questi colori ”, sono state le sue parole.

- Il Como, appena promosso nella massima serie, ragiona già da grande. Un progetto ambizioso che si riflette anche sulle mosse nel calciomercato. L’arrivo di Pau Lopez, portiere spagnolo del Marsiglia, è a un passo con la formula del prestito con obbligo di riscatto (legato alla salvezza) per un valore di 5 milioni. Il sogno si chiama Raphaël Varane, che deve dare una risposta definitiva e scegliere se dare priorità alla possibilità che porterebbe alla Roma. Nel reparto offensivo il Como non molla Rodri Sanchez del Betis Siviglia: alla luce della richiesta di 6 milioni di euro, si lavora per un prestito oneroso con diritto di riscatto.

- Il

si coccola con, che porterà esperienza alla formazione guidata da Davide Nicola dopo la storica salvezza centrata all'ultima giornata con la maglia dell'Empoli.