Calciomercato: ecco tutte le trattive in corso e i colpi conclusi

Il calciomercato ha aperto ufficialmente i battenti sabato 1° luglio e li chiuderà venerdì 1° settembre alle ore 20.00. Inter, Milan e Juventus hanno già piazzato un colpo di mercato a testa: i nerazzurri si sono assicurati a parametro zero l'attaccante francese, figlio d'arte, Marcus Thuram, i rossoneri si sono assicurati le prestazioni del centrocampista Loftus-Cheek, oltre allo svincolato portiere Marco Sportiello, figlio d'arte anche per la Juventus che ha acquistato dal Lille l'esterno difensivo Timoty Weah. Ovviamente le danze sono appena iniziate e se ne vedranno delle belle in entrata, in uscita con cessioni dolorose ma necessaria, ma anche con colpi "improvvisati" ,last minute o sfumati.

Colpi conclusi

Fino a questo momento le squadre di Serie A si sono mosse davvero poco, ma come detto il calciomercato è appena iniziato. Il Milan ha piazzato le ufficialità di Loftus-Cheek e Sportiello, l'Inter quella di Thuram e la Juventus quella di Weah. Il Cagliari ha acquistato dal Verona il difensore Sulemana, mentre l'Empoli ha riscattato Marin dal Cagliari. Sabiri-Rasmussen da Sampdoria e Feyenoord sono i due colpi messi a segno dalla Fiorentina mentre Missori e Volpato sono stati acquistati per poco più di 10 milioni di euro dal Sassuolo (via Roma). Infine, Bellanova è stato acquistato dal Torino (via Cagliari) mentre l'Udinese ha acquistato dal Watford Quina, centrocampista.

I colpi e le occasioni di mercato per le big

Sono tante le trattative in essere soprattutto per le big del nostro campionato. I campioni d'Italia del Napoli hanno perso il coreano Kim, passato al Bayern Monaco, e per sostituirlo De Laurentiis sta pensado a Giorgio Scalvini dell'Atalanta o in alternativa Kevin Danso del Lens. In attacco tutto dipende dalla possibile cessione di Victor Osimhen che se dovesse lasciare Napoli per un'offerta monstre potrebbe essere rimpiazzato dal canadese del Lille Jonathan David. A metà campo, invece, perso Ndombelé tornato al Tottenham dopo il prestito, ecco spuntare il nome di Lucas Tousart dell'Hertha Berlino.

L'Inter dopo aver acquistato il parametro zero Marcus Thuram e dopo aver accettato i 18 milioni di euro per Marcelo Brozovic dall'Al-Nassr ha ora in mente due colpi per accontentare Simone Inzaghi: Romelu Lukaku e Davide Frattesi. Per il belga è pronta un'offerta da 30 milioni di euro (prestito con obbligo di riscatto) mentre per il secondo è pronta l'offerta originaria che comprende il cartellino di Simone Mulattieri più una cifra compresa tra i 20 e i 25 milioni di euro.

La Roma è forte sul giocatore ma i nerazzurri vantano ottimi rapporti con Giovanni Carnevali. Non solo, perché i nerazzurri hanno in mano il difensore Bisseck, tedesco classe 2002, ma devono ancora chiudere l'affare mentre saltato Azplicueta dovranno trovare un difensore esperto e duttile come lo spagnolo visti gli addii di D'Ambrosio e Skriniar. A metà campo, infine, se dovesse sfumare Frattesi sarebbe Samardzic il colpo a sorpresa di Marotta e Ausilio. In uscita c'è anche il portiere André Onana che non partirà per meno di 60 milioni di euro. Lo United sogna di regalare al suo allenatore l'ex Ajax: dovesse partire nel mirino dei dirigenti dell'Inter Mamadarshvili del Valencia, Carnesecchi dell'Atalanta e Trubin dello Shakhtar Donetsk senza dimenticare gli esperti Sommer, Keylor Navas e Lloris

Il Milan, invece, a livello difensivo può considerarsi a posto visti gli investimenti fatti nelle ultime due stagioni. Dopo aver piazzato il colpo Loftus-Cheek, però, c'è ora bisogno di almeno un altro centrocampista vista la cessione di Sandro Tonali al Newcastle e l'infortunio che terrà fuori Ismael Bennacer fino a ottobre. Pulisic del Chelsea resta un grande obiettivo per il ruolo di esterno offensivo ma i 14 milioni di euro offerti cozzano con la richiesta dei Blues di quasi 30 milioni con il Lione (fonte The Athletic) che avrebbe offerto 25 milioni di euro. Adama Traore svincolato è l'alternativa all'americano. Nel mirino anche Singo del Torino per dare fiato a Calabria mentre in attacco piace anche Dia della Salernitana ma attenzione anche a Gianluca Scamacca che piace anche alla Roma (ma di proprietà del West Ham) e soprattutto alla suggestione Mauro Icardi.

La Juventus, invece, dopo aver chiuso per Weah si coccola il ritorno di Paul Pogba che sarà il vero e acquisto della prossima stagione.

Calciomercato Juve: i bianconeri continuano a sondare il mercato alla ricerca di un centrocampista. A metà campo, però, il sogno è Milinkovic-Savic in uscita dalla Lazio in quanto in scadenza di contratto il 30 giugno del 2024. Attenzione però anche a Nahitan Nandez del Cagliari. In attacco tutto ruota attorno a Vlahovic ma la sensazione è che non ci saranno ribaltoni: se dovesse partire il serbo, dopo il riscatto di Milik, alla Vecchia Signora piace l'attaccante del Salisburgo Okafo che non può però essere la soluzione ai problemi offensivi bianconeri.