Calciomercato, impazza la giostra delle panchine. Nesta al Monza, Baroni-Lazio

La pausa prima dell’inizio degli Europei di calcio è stata animata negli ultimi giorni dalle mosse delle varie società di Serie A con il problema panchina da sistemare. Una girandola di voci e speculazioni che sta finalmente lasciando il posto alle sicurezze, con molti tecnici che hanno deciso il proprio futuro. L’ultima panchina a trovare un padrone è quella del Monza, con la società brianzola che ha deciso di scommettere sull’ex rossonero Alessandro Nesta, dopo la buona stagione vissuta con la Reggiana. Non tutto è ancora tranquillo: le dimissioni a sorpresa di Igor Tudor hanno costretto la Lazio a mettersi a caccia di un nuovo tecnico.

Galliani punta su Nesta

Dopo l’addio di Raffaele Palladino, passato nei giorni scorsi alla corte di Commisso, il Monza non ha voluto attendere per sistemare la questione panchina ed iniziare il mercato estivo col piede giusto. Adriano Galliani si è affidato quindi ad una vecchia conoscenza, il leader della difesa del suo Milan Alessandro Nesta, che, dopo una lunga gavetta, si sentirebbe pronto per affrontare la sfida della Serie A. Il contratto non è stato ancora firmato ma si parla di un accordo fino al 25 giugno 2025 con un’opzione per un altro anno in caso di salvezza. L’ufficializzazione potrebbe arrivare già nelle prossime ore.

L’ex milanista ritroverà sia Galliani che Paolo Berlusconi ma ha alle spalle una discreta esperienza in panchina, maturata sia all’Inter Miami che al Perugia e al Frosinone. L’ultima annata vissuta a Reggio Emilia sembra aver confermato la sua crescita sia dal punto di vista tattico che di gestione dello spogliatoio, abbastanza per convincere il club biancorosso. Galliani fu il primo a credere nel giovane Palladino e, considerato l’ottimo lavoro svolto nelle scorse stagioni all’ex Brianteo, non ha affatto perso il fiuto. Il lavoro di Nesta non sarà però semplice, visto che il Monza potrebbe cambiare parecchie pedine chiave prima dell’inizio della nuova stagione.

Rinnovo Inzaghi, Baroni-Lazio

L’arrivo di Nesta al Monza sistema una delle tante panchine ancora vuote in Serie A ma la notizia arriva proprio quando un paio di altre posizioni potrebbero stabilizzarsi. Nel pomeriggio di venerdì, infatti, Tullio Tinti, procuratore di Simone Inzaghi, si è presentato nella sede dell’Inter per mettere a punto gli ultimi dettagli per il rinnovo del contratto che lega il tecnico piacentino alla società milanese. A meno di sorprese dell’ultimo secondo, Inzaghi si legherebbe alla Beneamata fino al 2027. Situazione in via di stabilizzazione anche a Formello, dove la tempesta causata dalle dimissioni a sorpresa di Igor Tudor potrebbe rientrare entro le prossime 48 ore. Il rapporto tra il tecnico slavo e la Lazio è finito dopo solo 79 giorni in maniera del tutto inaspettata.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero Tudor avrebbe espresso un vero e proprio ultimatum nei confronti di Lotito nel vertice tenuto nei giorni scorsi: “Io voglio cinque giocatori, potete pure tenere Guendouzi, Rovella e Isaksen. Ma se non ci sono altri soldi per fare mercato e adattare l'organico al mio credo, vendete loro oppure chiudiamo qua”. La dirigenza ha quindi deciso di guardare altrove, nello specifico a Verona, dove Marco Baroni starebbe trattando il passaggio alla Lazio dopo aver compiuto un vero e proprio miracolo nella seconda parte del campionato. A Lotito piacerebbe il gioco propositivo delle sue squadre e la ricerca costante delle verticalizzazioni: alla tifoseria non piacerà il fatto che Baroni abbia indossato la maglia della Roma nella stagione 1986-87, prima di vincere i suoi unici due trofei con il Napoli di Maradona.

Juric-Cagliari, D’Aversa-Venezia?

Con questo tassello, la situazione di buona parte delle panchine della Serie A sarebbe più o meno sistemata. L’ufficializzazione del passaggio di Antonio Conte al Napoli ha dato il via agli annunci da parte di altre squadre, con il trasferimento di Vincenzo Italiano da una parte all’altra dell’Appennino ed il passaggio di Palladino dal Monza alla Fiorentina. La situazione di Milan e Juventus è apparentemente stabile, visto che la Vecchia Signora ed il Diavolo sembrano decise ad affidarsi a Thiago Motta e Paulo Fonseca. Se la tifoseria rossonera non è certo lì a stappare lo champagne, l’arrivo dell’ex tecnico della Roma sembra una certezza, come l’accordo biennale da 2,5 milioni di euro a stagione. L’accelerazione delle trattative con il Bologna per Zirkzee sembra far capire che la società voglia fare i due annunci quasi allo stesso momento, probabilmente per placare le protesta della parte più riottosa della tifoseria.

Quattro altre panchine potrebbero sistemarsi nel giro di pochi giorni, con una serie di indiscrezioni che parlano di un accordo quasi fatto tra Ivan Juric ed il Cagliari per prendere il posto di Claudio Ranieri all’Unipol Domus. L’Udinese, in questo caso, potrebbe confermare la fiducia a Fabio Cannavaro, protagonista di un più che discreto finale di stagione, culminato con la vittoria-salvezza a Frosinone. Per prendere il posto di Juric, Cairo avrebbe deciso di puntare forte su Paolo Vanoli, nonostante il Venezia insista perché venga pagata la clausola rescissoria del contratto che ancora lega il tecnico ai neroverdi.

Il presidente Duncan Niederauer èma si sta già guardando intorno, contattando una serie di tecnici per prendere il posto del tecnico che ha riportato il club in Serie A. Voci insistenti parlano di un pre-accordo con l’ex Leccema la situazione potrebbe evolversi nelle prossime ore.