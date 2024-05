Il calendario "Saliano"

Dicembre, il sette, è troppo lontano, dunque Sala, il sindaco di Milano, è uno che non perde tempo, tra piste ciclabili, monopattini e attacchi al governo, ha deciso di anticipare le celebrazioni di Sant'Ambrogio con tutti gli annessi e, per portarsi avanti con il lavoro, ha convocato l'Inter, squadra e dirigenti, per consegnare loro l'Ambrogino d'oro: «In occasione della vittoria del 20° titolo di Campioni d'Italia, sono state consegnate dal sindaco di Milano la medaglia d'oro e la pergamena della Civica

Benemerenza». Si segnala la consegna del riconoscimento al Ceo corporate Alessandro Antonello, al Ceo sport Giuseppe Marotta, al ds Piero Ausilio, all'allenatore Simone Inzaghi, al capitano Lautaro Martinez e a tutti i componenti della rosa. Resta, negli archivi del municipio, la pergamena riservata al presidente Zhang assente per gravi impegni finanziari. Sala Giuseppe ha così modificato il calendario che, dal 1946, prevede il conferimento dell'onorificenza il 7 di dicembre, giorno del patrono. Nell'ultima consegna del 2023, il sindaco succitato non aveva tenuto il consueto discorso, sembra a causa delle tensioni per la candidatura dei nomi,

Sala aveva accennato a «scelte clientelari».

Per evitare nuove illazioni, il sindaco ha retrocesso San Pasquale, da quest'anno il 17 maggio è Sant'Ambrogio.