Mourinho squalificato per le accuse a Chiffi

José Mourinho è stato squalificato per 10 giorni per le accuse rivolte all'arbitro Daniele Chiffi nel post di Monza-Roma. Non solo, il tecnico lusitano è stato anche multato con una sanzione di 50.000 euro e un'ammenda dello stesso importo è stata comminata al club giallorosso per responsabilità oggettiva. Avendo deciso di non patteggire l'ex allenatore dell'Inter non sarà in panchina per le prime due giornate di campionato visto che la squalifica decorrerà dalla prima giornata della Serie A 2023-2024. "Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica -ha sanzionato il tecnico della Roma José Mourinho con un’ammenda di 50.000 euro e 10 giorni di squalifica da scontarsi a decorrere dalla prima giornata del prossimo campionato di competenza", questo il comunicato ufficiale.

La ricostruzione

Mourinho si era infuriato nel post Monza-Roma per via dell'arbitraggio di Chiffi, ritenuto altamente insufficiente. "È dura giocare con lui. Tecnicamente orribile, dal punto di vista umano non è empatico, non crea rapporto con nessuno, dà un rosso a un giocatore che scivola perché è stanco, non ha la forza di dire che quest'arbitro non lo vogliamo. Sono uscito prima dal campo perché non volevo il cartellino rosso", le sue parole di fuoco ai microfoni di Dazn.

E ancora: "Abbiamo giocato con il peggior arbitro mai trovato nella mia carriera e ne ho trovati tanti scarsi. Ho smesso di lavorare a 30 minuti dalla fine perché sapevo che avrei avuto un rosso come sempre con lui. Ci sono squadre che dicono di non voler un arbitro, la Roma non ha questa forza" . Il tecnico portoghese era stato deferito per le sue frasi irriguardose. "In relazione alle dichiarazioni rese dal tecnico della Roma, Josè Mourinho, nel post partita di Monza-Roma del 03/05/2023”, il tecnico è stato deferito “per la presunta violazione degli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e il club di appartenenza a titolo di responsabilità oggettiva ex artt. 6, comma 2, e 23, comma 5” del codice di Giustizia Sportiva" , il comunicato ufficiale in merito al deferimento dello Special One.

Mou vs istituzioni