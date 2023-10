Pedro su tutti, poi Vecino e Provedel: le pagelle di Celtic-Lazio

La Lazio acciuffa una vittoria all'ultimo tuffo a Glasgow, nel fortino del Celtic, grazie alla rete di Pedro. I bianco-celesti passano per 2-1, e va bene così vista la pericolosità maggiore dei padroni di casa. La formazione di Sarri sale così a 4 punti nel suo girone di Champions League molto competitivo con Feyenoord e Atletico Madrid.

Le pagelle del Celtic

Hart 5,5: l'ex portiere del Torino non ha particolari responsabilità sui gol, anche se sul secondo forse non è così perfetto tra i pali, e trascorre i 90 minuti nella quasi completa inoperosità.

Johnston 5,5: soffre spesso le accelerazioni di Zaccagni, che lo mette in difficoltà grazie a una velocità differente. Rischia il cartellino più volte ma viene graziato dall'arbitro.

Phillips 5,5: troppo nervoso il difensore degli scozzesi e spesso in affanno sulle offensive della Lazio, che punge soprattutto nella sua zona di competenza. (62' Carter-Vickers 6: prova dare fiato alla sua squadra)

Scales 6: partita ordinata la sua, si fa vedere anche in proiezione offensiva con una rovesciata buona soprattutto per i fotografi.

Taylor 6: gara onesta ma arcigna di Taylor che si rivela un osso duro da affrontare, anche per i tanti giocatori tecnici a disposizione della Lazio.

O'Riley 6,5: il centrocampista del Celtic è un motorino instancabile e dai suoi piedi nascono molte volte dei pericoli, come l'assist che dà il via all'azione del gol del vantaggio.

McGregor 6,5: la mediana bianco-verde fa la differenza e lui è uno degli architetti del gioco di Rogers, grazie a un fraseggio coraggioso ed educato.

Hatate 6: buona la stoccata con la quale prova a soprendere Provedel, dopo un abile schema su calcio di punizione. Perfomance più che sufficiente. (72' Paulo Bernardo SV)

Maeda 6: si fa trovare al posto giusto al momento giusto, nella prima fase di gara è una spina nel fianco della difesa bianco-celeste, ma la sua mira è appannata.

Furuhashi 5,5: non la sua serata, i suoi movimenti vengono tenuti a bada dalla retroguardia della Lazio. Quasi mai pericoloso e da lui si chiede qualcosa di più. (86' Oh SV)

HJ Yang 5: Una partita impalpabile per l'attaccante coreano, che esce dal campo dopo un'ora di gioco senza aver lasciato il segno. (62' Palma 6: mette in mostra una buona intraprendenza; gol annullato per lui).

All. Brendan Rodgers 6,5: l'ex allenatore del Liverpool organizza una bella orchestra che spaventa la Lazio, anche se non riesce a cogliere nemmeno un punto.

Pagelle della Lazio

Provedel 6,5: il portierone italiano stavolta non segna, ma mette il suo sigillo sulla partita, grazie a una prestazione solida che trasmette sicurezza a tutta la sua retroguardia.

Lazzari 5,5: Sarri lo rispolvera negli undici titolari, ma il terzino ex Spal tradisce le attese. Fragile in fase difensiva e incapace in quella offensiva. (84' Marusic SV)

Patric 6: lo spagnolo ormai è un centrale consolidato. A volte sbanda, ma ci mette la garra per tenere in piedi una difesa che più volte rischia di franare.

Romagnoli 6: di testa si fa sentire e grazie alla sua torre Vecino riesce a mettere in rete un pallone pesantissimo. Il difensore di Sarri fa comunque buona guardia.

Hysaj 5,5: il fedelissimo di Sarri si limita al compitino, tuttavia il Celtic si rivela molto pericolso specialmente nella sua zolla preferita. Da rivedere.

Kamada 5,5: il centrocampista giapponese dovrebbe portare qualità ma è troppo timido. Nel primo tempo tenta la conclusione per impensierire Hart ed è l'unico guizzo della notte di Glasgow.

Vecino 6,5: il gol del pareggio è ossigeno puro, che arriva in una fase delicatissima del match. L'uruguaiano si dimostra ancora una volta un'arma preziosa sulle palle ferme.

Luis Alberto 6: si accende a intermittenza, ma quando lo fa la Lazio si illumina. Dai suoi piedi sapienti nascono spesso delle azioni importanti, ma stavolta è troppo poco. (68' Guendouzi 6,5: dal suo piede nasce l'assist per il gol partita).

Felipe Anderson 5: l'aria della britannica sembra ormai indigesta, infatti il brasiliano stecca la sfida con il Celtic, non trovando mai il guizzo giusto.

Immobile 5,5: si sbatte e lotta per la causa come un leone, ma le micce sono bagnate e si vede. A un bomber come lui si chiede soprattutto il gol, che non arriva. (71' Castellanos SV)

Zaccagni 5,5: parte bene e sgasa sulla fascia di competenza, ma poi non trova la scintilla per accendersi definitivamente. La sua stella non brilla nel cielo di Glasgow (84' Pedro 8: il suo colpo di testa vale tre punti).

All. Maurizio Sarri 6: la vittoria sta larga alla sua Lazio, che sembra lontana parente di quella frizzante e illuminante dello scorso. Se il problema è giocare durante la settimana, si capiscono gli appelli di Sarri, ma stavolta la mossa Pedro gli vale i tre punti.

L'arbitro

Arbitro Rumsas (Lituania) 6,5: il fischietto lituano gestisce la partita con piglio e precisione, coadiuvato da una terna e da una squadra VAR che non sbagliano un colpo.