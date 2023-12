"C'era il rigore su Osimhen...". L'ira del Napoli contro Massa

Il Napoli perde 0-3 contro l'Inter al Maradona e dice ufficiosamente addio alla lotta per lo scudetto.

Un match giocato con grande volontà dagli azzurri che cadono sotto i colpi di Calhanoglu, Barella e Thuram. I campioni d'Italia devono arrendersi davanti alla forza della squadra di Simone Inzaghi, ma recriminano per qualche episodio sfortunato, come la traversa di Politano sullo 0-0, oltre che per qualche decisione arbitrale discutibile.

Dopo la pesante sconfitta, il tecnico Walter Mazzarri non ha parlato nel post partita. Al suo posto è intervenuto ai microfoni di DAZN il ds Mauro Meluso, che ha espresso tutto il disappunto del club azzurro nei confronti della direzione arbitrale di Massa.

"Mazzarri ha preferito non venire anche perché preferiamo evitare squalifiche - le sue parole - Siamo molto scontenti, è una mortificazione che non ci meritiamo. Massa e il Var sono incappati in una giornataccia. Può capitare a tutti, anche ai giocatori, ma penso che sia stato così. Il primo gol ci ha dato una mazzata ed era sicuramente viziato da un fallo su Lobotka, che meritava l'intervento immediato. Poi c'è il rigore su Osimhen: io sono stato un calciatore, se ti prendono il tendine d'Achille perdi l'appoggio e vai giù. È un fallo e andava sanzionato".

"Non vogliamo fare dietrologie e complottismi, ma prendere quel primo gol ci ha condizionato fortemente - ha proseguito il dirigente azzurro - La squadra ha dato tanto, ha avuto tante occasioni e ha perso contro una grande squadra. Non voglio discutere in maniera insensata, ma secondo me non ce lo meritavamo. Ci vuole equilibrio e uniformità, io ne ho visti dare tanti di rigori come quello su Osimhen. Oggi ci sentiamo troppo penalizzati".

Il rigore su Osimhen

Pochi minuti dopo l'inizio della ripresa l'episodio che fa discutere: Victor Osimhen riceve il pallone a ridosso dell’area ed entra nei sedici metri, Francesco Acerbi prova ad anticiparlo ma il nigeriano arriva prima sul pallone, il difensore interista lo colpisce sia con l’anca sia con il piede.

L' arbitro Massa lascia giocare, con Kvaratskhelia che sfiora il gol del pareggio subito dopo. A fine azione i giocatori di Mazzarri hanno protestato con il direttore di gara per il precedente episodio tra il difensore e il nigeriano ma Massa, dopo essersi consultato con la sala Var ha deciso di confermare la sua decisione. Subito dopo è arrivata la rete del 2-0 realizzata da Nicolò Barella.

Il fallo di Lautaro su Lobotka

Il Napoli aveva già protestato nel primo tempo in occasione del gol del vantaggio realizzato da Calhanoglu: il nerazzurro ha superato Meret con un grande tiro dalla distanza. Ad inizio azione, però, c'era stato un intervento di Lautaro Martinez che era intervenuto su Lobotka sbilanciandolo.

L'azione è proseguita con il possesso dell'Inter fino al passaggio decisivo per il turco. Mentre la squadra di Inzaghi stava festeggiando, quella di Mazzarri ha iniziato a protestare contro Massa chiedendogli di andare a rivedere l'episodio dubbio.