Champions, Barcellona-Inter: Inzaghi si aggrappa a Lautaro e Thuram | La diretta

L'Inter sfida il Barcellona allo stadio Montjuic, nell'andata delle semifinali di Champions League. Squadre con stati e animi opposti, i blaugrana sono reduci dalla vittoria in finale di Coppa del Re contro il Real Madrid per 3-2, mentre i nerazzurri sono alla ricerca del riscatto, dopo tre sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia.

L'ultima volta che Inter e Barça si sono incrociate in una fase ad eliminazione della Champions League risale alla stagione 2009/10. L’Inter di Mourinho, dopo il 3-1 casalingo, riuscì a portare a casa la qualificazione, e in seguito la coppa, perdendo solamente per 1-0 al Camp Nou.

Le formazioni ufficiali

Nel Barcellona stesso undici visto in campo nella finale di Coppa del Re, in attacco gioca Ferran Torres al posto di Lewandowski, sulla trequarti Dani Olmo con al suo fianco Lamine Yamal e Raphinha. In porta c'è Szczesny. Nell'Inter recupera Thuram che affiancherà Lautaro Martinez in avanti. Sugli esterni ci sono Dimarco e il rientrante dal primo minuto Dumfries. In difesa Bisseck prende il posto dell’infortunato Pavard.

BARCELLONA (4-2-3-1) -Szczesny; Koundé, Cubarsí, Inigo Martinez, Gerard Martin; de Jong, Pedri; Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Ferran Torres.

Allenatore:

INTER (3-5-2) - Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi