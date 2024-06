Champions, Borussia Dortmund - Real Madrid

É tutto pronto: Borussia Dortmund e Real Madrid si sfidano nell'attesissima finale di Champions League. A Wembley i Blancos cercano la quindicesima con Carlo Ancelotti che, in caso di successo, conquisterebbe la sua quinta Champions da allenatore. Il Borussia, invece, dopo la vittoria nel 1997 contro la Juventus, cerca il bis, una vera e propria impresa rispetto ai pronostici di inizio torneo.

Il Real, reduce da un filotto di otto finali vinte nella competizione, parte nettamente favorito. Sarà l'ultima partita per due leggende, per i rispettivi club: Toni Kroos e Marco Reus. Arbitra Slavko Vincic (Slovenia). Il match verrà trasmesso in diretta e in chiaro su Canale 5 e per gli abbonati su Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252). La telecronaca su Sky è affidata a Federico Zancan e Luca Marchegiani. Su Canale 5, invece la finale sarà raccontata da Riccardo Trevisani e Massimo Paganin.

Le formazioni ufficiali

Scelte confermate per entrambi gli allenatori. Terzic ha a disposizione tutti i titolari. Davanti Adeyemi, Brandt e Sancho a supporto di Füllkrug. Nel Real Madrid manca solo Tchouameni, sostituito da Camavinga. In porta gioca Courtois al posto dell'influenzato Lunin. Davanti Bellingham agirà dietro a Rodrygo e Vinicius.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1) - Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Emre Can, Sabitzer; Adeyemi, Brandt, Sancho; Fullkrug. Allenatore: Edin Terzic

- Courtois; Carvajal, Nacho, Rudiger, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga; Bellingham; Rodrygo, Vinicius. Allenatore:

Arbitro: Slavko Vincic (Slovenia)