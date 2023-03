Ecco come la Champions cambia gli impegni in campionato di Inter, Milan e Napoli

Il sorteggio di Champions League ha dato il suo responso: Benfica-Inter martedì 11 aprile, ritorno al Meazza il 19 aprile, Milan-Napoli mercoledì 12 aprile, ritorno il 18 aprile al Maradona. In virtù di questi accoppiamenti, e delle date soprattutto, la Lega Serie A dovrà apportare alcune modifiche al calendario già stilato in precedenza prima di sapere che le tre italiane sarebbero approdate ai quarti di finale di Champions.

Martedì 21 marzo sarà ufficializzato il calendario sia della giornata prepasquale sia di quelle dalla trentesima alla trentaquattresima giornata con le tv possibiliste di fronte alla variazione della ventinovesima giornata. Colloqui in corso per trovare il giusto incastro: le tre dirette interessate anticiperanno al venerdì santo con i nerazzurri a Salerno alle 17, azzurri a Lecce alle 19 e rossoneri alle 21 (con ogni probabilità). In origine avrebbero dovuto giocare tutte sabato 8 ma le partite l'11 e il 12 aprile hanno fatto fare un passo indietro per "favorire" le squadre impegnate in Champions League.

Inter super impegnata

Tra sabato 1 aprile e martedì 11 aprile l'Inter giocherà la bellezza di 4 partite: la prima contro la Fiorentina al Meazza, la seconda, il 4 aprile contro la Juventus nell'andata delle semifinali di Coppa Italia allo Stadium, la terza appunto contro la Salernitana allo stadio Arechi venerdì 7 aprile fino ad arrivare alla sfida del Da Luz l'11 aprile. Sabato 15 Inter-Monza e il 19 aprile il ritorno contro i portoghesi che vale l'accesso alla semifinale. Poca possibilità per tirare il fiato dunque per l'Inter che a fine aprile avrà anche il ritorno della semifinale di Coppa Italia e poi eventualmente la finale contro una tra Fiorentina e Cremonese a Roma il 24 maggio con la voglia di arrivare fino alla finale di Champions League in programma il 10 giugno a Istanbul.

Milan e Napoli più "tranquille"

Il Napoli e il Milan sono fuori dalla Coppa Italia e non hanno problemi ad anticipare il loro impegno in Serie A a venerdì 7 aprile. Tra l'altro rossoneri e azzurri si affroteranno 3 volte in 20 giorni tra campionato e Champions League. Il 2 aprile la sfida di campionato al Maradona, il 7 aprile i rispettivi anticipi contro Empoli e Lecce per poi riaffrontarsi il 12 e il 18 aprile in Europa con in mezzo un ulteriore sfida di campionato contro Verona gli azzurri e Bologna i rossoneri. Anche la trentesima giornata avrà dunque degli anticipi: Napoli-Hellas e Bologna-Milan saranno giocate probabilmente sabato 15 visto che rossoneri e azzurri si affronteranno nell'andata dei quarti mercoledì 12 e nel ritorno martedì 18 a San Paolo. Anche l'Inter però chiederà l'anticipo a sabato 15 del match casalingo contro il Monza.