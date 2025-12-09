Colpo Liverpool a San Siro: l'Inter beffata da un rigore nel finale

Il Liverpool espugna San Siro e supera l'Inter 1-0, nella sesta giornata di Champions League. Primo tempo difficile per i nerazzurri, che soffrono l'aggressività dei Reds e perdono Calhanoglu e Acerbi per problemi muscolari. Alla mezz'ora segna Konaté ma la rete viene annullata per un fallo di mano di Ekitike. Poi è Alisson a salvare su un colpo di testa di Lautaro. Grande equilibrio nella ripresa. Quando il pari sembrava il risultato più logico. L'arbitro Zwayer punisce una leggera trrattenuta su Wirtz e concede rigore. Lo trasforma Dominik Szoboszlai, che regala ai Reds una vittoria scacciacrisi. Seconda sconfitta consecutiva per l'Inter, non nella sua migliore versione stasera. Tanta sfortuna per gli infortuni del primo tempo e per un rigore alquanto dubbio.

La partita

Inizio di studio tra le due squadre. Il Liverpool è molto aggressivo mentre la manovra dell'Inter è poco fluida. Al 10' tegola in casa nerazzurra: Calhanoglu è costretto ad uscire per un problema ai flessori. Al suo posto entra Zielinski. Sono i Reds ad essere più pericolosi. Prima Jones poi Gravenberch scaldano i pugni di Sommer. Al 26' si vedono i nerazzurri: Lautaro e Thuram dialogano in zona offensiva ma il francese invece di tirare cerca ancora il compagno senza effetto. Alla mezz'ora nuovo infortunio muscolare: si fa male Acerbi, che lascia il posto a Bisseck. Al 32' gol annullato al Liverpool. Da corner segna Konaté di testa ma prima c'era stato un fallo di mano di Ekitike. Dopo un lunghissimo consulto al Var, l'arbitro Zwayer annulla la rete. Dopo il pericolo scampato l'Inter si scuote. In pieno recupero palla gol per Lautaro, che colpisce bene di testa. Alisson si distende in tuffo e gli nega il gol.

Nella ripresa un errore di Sommer favorisce Isak, la cui conclusione finisce fuori misura. Fase molto frenetica della partita con le due squadre, che si allungano alla ricerca del vantaggio. Al 59' brivido in area nerazzurra. Cross teso di Robertson, salva tutto Bastoni, che rischia anche l'autogol. Slot si gioca la carta Wirtz al posto di Isak. Ci prova Ekitike, il suo tentativo al limite dell'area viene murato dalla difesa interista. Sulla ribattuta Gravenberch calcia altissimo. All'81'rischia grosso l'Inter, viene pescato Bradley tutto solo in area di rigore, il suo tiro viene respinto sul primo palo da Sommer. All'88' rigore per il Liverpool: viene punita una leggera trattenuta di Bastoni ai danni di Wirtz. Si incarica della battuta Szoboszlai, che non fallisce. I nerazzurri non riescono ad organizzare una reazione e devono digerire una sconfitta amarissima.

Il tabellino

INTER (3-5-2) - Sommer; Akanji, Acerbi (31' Bisseck), Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu (12' Zielinski), Mkhitaryan (82' Sucic), Dimarco (83' Carlos Augusto); Thuram (83' Bonny), Lautaro Martinez. Allenatore: Cristian Chivu

LIVERPOOL (4-3-3) - Alisson; Gomez (68' Bradley), Konaté, Van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister; Jones, Isak (68' Isak), Ekitike. Allenatore: Arne Slot

Marcatori: Szoboszlai (L) 88' (rigore)

Ammoniti: Lautaro (I), Ekitike (L), Mkhitaryan (I), Jones (L), Bastoni (I)

Arbitro: Felix Zwayer (Germania)