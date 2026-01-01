Bimbo ferito da un proiettile vagante ad Aversa, un morto ad Acilia per l'esplosione di un petardo: il bilancio della notte di Capodanno

Un bambino di nove anni è rimasto lievemente ferito nella notte ad Aversa, in provincia di Caserta, colpito di striscio alla mano destra da un proiettile vagante. Secondo quanto riferito dall’ufficio stampa del Comando provinciale dei Carabinieri, si tratta dell’unico evento di cronaca rilevante emerso finora in relazione ai festeggiamenti di Capodanno nel territorio casertano.

L’episodio è avvenuto durante la notte e ha richiesto l’intervento dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Aversa. I militari hanno avviato immediatamente le indagini, procedendo al repertamento di un’ogiva esplosa rinvenuta nelle vicinanze del luogo in cui il minore è rimasto ferito. L’ogiva è stata ritenuta riconducibile a un’arma da fuoco.

Il bambino è stato trasportato all’ospedale Moscati, dove è stato medicato per la ferita alla mano destra e successivamente dimesso. Le sue condizioni non sono considerate gravi.

Le attività investigative sono in corso per chiarire la dinamica dell’accaduto e l’origine del colpo. Al momento, sulla base delle prime informazioni raccolte sul territorio della provincia e presso le strutture ospedaliere, non risultano altri episodi di rilievo legati ai festeggiamenti della notte di San Silvestro nel Casertano.

Esplode un petardo: un morto nella periferia di Roma

Più pesante il bilancio ad Acilia, estrema periferia di Roma non lontana dal litorale di Ostia, dove un uomo di circa 40 anni, è morto a seguito dell'esplosione di un petardo che gli è scoppiato in mano. La vittima sarebbe deceduta per una grave emorragia provocata dall'amputazione della mano. La deflagrazione del petardo, infatti, gli ha causato gravi ferite a un arto, al volto e al torace. Il personale del 118, intervenuto sul posto, ha tentato invano di rianimarlo. Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell'incidente.

Napoli, perde tre dita per i botti, dopo le dimissioni si ferisce di nuovo

Un 24enne di Roma, a Napoli a Capodanno, ha perso tre dita per l'esplosione di un petardo. Portato all'ospedale Pellegrini, è stato soccorso e dimesso. Subito dopo le dimissioni, però, il giovane nonostante le ferite ha deciso di accendere un altro fuoco pirotecnico che, questa volta, lo ha ferito al volto e a un occhio. Il 24enne è stato nuovamente portato al Pellegrini.

A Napoli e provicnia sono 57 le persone rimaste ferite nella notte di Capodanno per l'esplosione di botti. Di questi, 11 sono minori. Nel dettaglio, 42 i feriti a Napoli città (di cui 7 minori) e 15 nella provincia (di cui 4 minori). Dei 57 feriti totali - nessuno in gravi condizioni - 41 sono già stati dimessi, tra cui tutti i minori. Sedici sono in osservazione. Tutte le persone coinvolte sono state ferite da botti e fuochi d'artificio, tranne una persona che è stata ferita da un colpo d'arma da fuoco.

Ragazzo ferito a una mano da un petardo a Genova

Un ferito anche a Genova. Un ragazzo di 19 anni è rimasto gravemente ferito a una mano ieri sera per lo scoppio di un grosso petardo. È successo in piazza delle Erbe, nel centro della città, poco prima della mezzanotte. Il giovane è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Martino dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco per piccoli incendi di cassonetti o tende provocati dai petardi non solo a Genova ma anche a Rapallo, nell'imperiese e nello spezzino. Nel savonese molti gli interventi del 118 per abusi d'alcol, soprattutto tra minori.

Tre feriti a Torino

Tre persone, fra cui una sedicenne, sono rimaste ferite in modo non grave a Torino.

Il primo caso riguarda due persone di circa cinquant'anni che sono state portate all'ospedale Martini. La ragazza, invece, è stata soccorsa in corso Giulio Cesare dal personale di un'ambulanza e portata all'ospedale Giovanni Bosco con lesioni agli arti superiori. Tutti i feriti sono in codice verde.