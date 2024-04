Champions, l'Atletico Madrid sfida il Borussia Dortmund: le formazioni ufficiali

L'Atletico Madrid ospita il Borussia Dortmund alle ore 21nell'andata dei quarti di finale di Champions League.

I Colchoneros hanno eliminato l'Inter agli ottavi: dopo la sconfitta dell'andata al Meazza (1-0 gol di Arnautovic), la squadra di Simeone ha vinto 2-1 in rimonta in casa (gol di Griezmann, Depay e Dimarco) conquistando la qualificazione ai calci di rigore.

Il Borussia Dortmund ha sconfitto gli olandesi del PSV Eindhoven: 1-1 (reti di Malen e de Jong) all'andata al Philips Stadion, 2-0 dei tedeschi al ritorno in Germania (gol di Sancho e Reus). Il ritorno è fissato martedì prossimo, 16 aprile, al Signal Iduna Park). Chi tra Atletico e Dortmund uscirà vincitore dalla doppia sfida affronterà in semifinale una tra Barcellona e Psg.

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale numero 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Sarà inoltre visibile su Infinity+ e NOW. Nicola Roggero sarà il telecronista Sky. Per quanto riguarda Infinity+, la gara sarà raccontata da Riccardo Trevisani e Roberto Cravero.

La diretta

27' - Altro giallo comminato dall'arbitro Guida. Stavolta tocca a Samuel Lino, per una brutta entrata su Schlotterbeck. Il laterale mancino era diffidato e salterà il ritorno

24' - Il primo ammonito del match è nelle fila dei tedeschi, Emre Can

15' - Resta in zona d'attacco l'Atletico, trascinato dal pubblico del Civitas Metropolitano. Il Borussia fino a questo momento impalpabile

8' - I padroni di casa continuano a spingere e sfiorano il raddoppio. Ci prova Witsel di tacco, stavolta Kobel risponde con un intervento straordinario. Borussia in grande difficoltà

4' - Gol Atletico Madrid. Pasticcio in costruzione del Dortmund. Kobel serve Maatsen che, messo in difficoltà dal portiere, si fa intercettare palla da De Paul. L'argentino ne approfitta e mette in rete

2' - Subito occasione per l'Atletico. Griezmann taglia la difesa tedesca in due con un gran servizio per Morata. L'ex Juve si attarda al tiro, chiude tutto Adeyemi.

Simeone deve rinunciare a Depay e Hermoso, sostituito da Azpilicueta. In attacco spazio alla coppia Morata-Griezmann. Terzic manda in panchina Brandt e Reus. L'unica punta è Fullkrug, alle sue spallle Nmecha, Sancho e Adeyemi

Il tabellino

ATLETICO MADRID (3-5-2) - Oblak; Gimenez, Witsel, Azpilicueta; Molina, De Paul, Koke, Llorente, Samuel Lino; Morata, Griezmann. Allenatore: Diego Simeone

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1) - Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Emre Can, Sabitzer; Sancho, Nmecha, Adeyemi; Fullkrug. Allenatore: Edin Terzic

Marcatori: De Paul (AM) 4'

Ammoniti: Emre Can (BD)

Arbitro: Marco Guida (Italia)