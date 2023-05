Champions League: ecco chi sarà l'arbitro di Manchester City-Inter

C'era molta attesa per la designazione arbitrale della finale di Champions League tra il Manchester City di Pep Guardiola e l'Inter di Simone Inzaghi. Il fischietto designato sarà il polacco Szymon Marciniak. Il classe 1981 è attualmente il miglior arbitro del mondo, lo dicono i numeri e anche la finale del Mondiale tra Francia e Argentina diretta in maniera egregia. Marciniak sarà assistito dai connazionali Paweł Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz, mentre il rumeno Istvan Kovacs sarà il quarto uomo. Al Var il polacco Tomasz Kwiatowski, insieme al connazionale Bartosz Frankowski e al tedesco Marco Fritz.

I precedenti con l'Inter sono cinque e parlano di una vittoria, due pareggi e due sconfitte. In Champions League ha diretto Inter-Liverpool degli ottavi di finale della scorsa stagione terminata 2-0 in favore degli inglesi. Quest'anno Barcellona-Inter è terminata 3-3 nel girone e Porto-Inter 0-0 negli ottavi di finale. In Europa League ha invece incrociato i nerazzurri nel 2015 Wolfsburg-Inter 3-1 agli ottavi di finale e nel 2020 Inter-Shakhtar terminata 5-0 per gli uomini di Conte.

LA designazione per la finale di Champions League Manchester City-Inter (10 giugno a Istanbul)

Arbitro: Szymon Marciniak (POL)

Assistenti: Paweł Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz (POL)

Quarto ufficiale: Istvan Kovacs (ROM)

Riserva AR: Vasile Florin Marinescu (ROM)

VAR: Tomasz Kwiatowski (POL)

Assistente VAR: Bartosz Frankowski (POL)

Supporto VAR: Marco Fritz (GER)

All'inglese Taylor la finale di Europa League Siviglia-Roma

Arbitro: Anthony Taylor (ENG)

Assistenti: Gary Beswick e Adam Nunn (ENG)

Quarto ufficiale: Michael Oliver (ENG)

Riserva AR: Stuart Burt (ENG)

VAR: Stuart Atwell (ITA)

Assistente VAR: Christopher Kavanagh (ENG)

Supporto VAR: Bastian Dankert (GER)

Sono quattro i precedenti europei del fischietto inglese con la Roma. Classe 1978, compirà 45 anni ad ottobre. Il bilancio dei giallorossi con Taylor è di una vittoria, un pareggio e due sconfitte. In Champions League ha arbitrato Viktoria Plzen-Roma che ha visto la vittoria dei cechi per 2-1 nella stagione 2018-19, in Europa League ha invece incrociato la Roma nel 2016-17, Lione-Roma 4-2 negli ottavi di finale, nel 2020-21 Ajax-Roma 1-1 nei quarti di finale e quest'anno Roma-Feyenoord dei quarti di finale terminate 2-1 nei 90' e poi 4-1 ai supplementari in favore dei ragazzi di Mourinho.

Ad uno spagnolo la finale di Conference League Fiorentina-West Ham

Arbitro: Carlos Del Cerro Grande (ESP)

Assistenti: Pau Cebrián Devis e Guadalupe Porras Ayuso (ESP)

Quarto ufficiale: Jesús Gil Manzano (ESP)

AR di riserva: Diego Barbero Siviglia (ESP)

VAR: Juan Martínez Munuera (ESP)

Assistente VAR: Alejandro José Hernández Hernández (ESP)

Supporto VAR: Tiago Bruno Lopes Martins (POR)

Il direttore di gara spagnolo non ha alcun precedente con la Fiorentina.