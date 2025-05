Champions League, gli incassi di tutte la italiane: quanto potrebbe vincere l'Inter se alzasse la Coppa

Ascolta ora 00:00 00:00

In attesa della finale tra Inter e Paris Saint-Germain, in programma sabato 31 maggio alle ore 21.00, è tempo di tirare le somme per quanto concerne gli incassi delle squadre italiane derivanti dalla partecipazione alla Champions League.

Bisogna innanzitutto considerare il fatto che l'edizione 2024/2025 del torneo è al momento la più ricca di sempre, essendosi incrementato il montepremi di circa 500 milioni di euro rispetto al 2023/2024. Prendendo in considerazione solo le ultime edizioni, mentre 3 anni fa il montepremi si era fermato a 1,95 miliardi di euro e lo scorso anno era salito fino a 2,02 miliardi, nel 2024/2025 le 36 squadre partecipanti si sono spartite un bottino di 2,5 miliardi: il tutto, peraltro, senza considerare gli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti per le partite casalinghe.

Come noto, quest'anno per la prima volta si è giocata una competizione a girone unico, con le prime otto classificate qualificate di diritto agli ottavi di finale e quelle dalla posizione 9 alla 24 impegnate in un playoff per completare il tabellone. Altra novità della Champions League 2024/2025 è stata l'eliminazione definitiva dalle competizioni europee per le squadre sconfitte, senza possibilità di beneficiare del "salvagente" Europa League. Per la prima volta, vista la posizione nel ranking, ci sono state 5 qualificate italiane (Inter, Atalanta, Juventus, Milan e Bologna), beneficio che non si ripeterà nella prossima edizione, a cui prenderanno parte solo Napoli, Inter, Atalanta e Juventus.

Prima di fare i conti in tasca alle nostre squadre, è bene rimarcare il fatto che non è possibile fin da inizio stagione fare un calcolo esatto degli introiti, ma solo una stima, col 25% del montepremi rappresentato dal gettone di presenza, il 30% dai risultati sul campo, il 30% dal ranking storico e il 15% dal market pool. Il gettone fisso, per tutte e 36 le compagini, è di 18,6 milioni di euro (670 milioni complessivi da spartire), a cui si aggiungono 2,1 milioni per ogni vittoria e 700mila euro per ogni pareggio nel girone. La posizione in classifica determina un guadagno da 1,7 a 12 milioni (950 milioni totali stanziati per questa voce), a cui va poi aggiunta la quota per il raggiungimento dei vari turni successivi: 11 milioni per gli ottavi, 12, 5 per i quarti, 15 per la semifinale, 18,5 per la finale, 25 per la vittoria. C'è da considerare anche il "value", ovvero l'unione tra market pool e ranking storico: si considera una "quota europea" (derivante dal mercato dei diritti tv tra mercato nazionale e ranking Uefa degli ultimi 5 anni) e una "quota non europea" (basata sul ranking storico decennale). Secondo le stime fatte dagli esperti di Calcio e Finanza, posto che tali introiti non riguardano la voce relativa agli incassi per la vendita dei biglietti, queste sarebbero le cifre incamerate dalla cinque italiane.

L'Inter avrebbe già messo le mani su circa 132 milioni, che diventerebbero 138,5 in caso di vittoria finale:

Bonus partecipazione: 18,62 milioni;

Posizione in classifica: 9,7 milioni

Quota europea: 24,02 milioni;

Quota non europea: 7,36 milioni;

Bonus risultati: 13,3 milioni;

Bonus 1°-8° posto: 2 milioni;

Bonus ottavi di finale: 11 milioni;

Bonus quarti di finale: 12,5 milioni;

Bonus semifinali: 15 milioni;

Bonus finale: 18,5 milioni di euro.

L'Atalanta avrebbe incassato 65,29 milioni di euro così ripartiti:

Bonus partecipazione: 18,62 milioni;

Posizione in classifica: 8,23 milioni;

Quota europea: 20,18 milioni;

Quota non europea: 5,76 milioni;

Bonus risultati: 10,5 milioni;

Bonus 9°-16° posto: 1 milione;

Bonus playoff: 1 milione.

La Juventus sarebbe poco sotto, a quota 63,43 milioni:

Bonus partecipazione: 18,62 milioni;

Posizione in classifica: 5 milioni;

Quota europea: 21,14 milioni;

Quota non europea: 9,27 milioni;

Bonus risultati: 8,4 milioni;

Bonus playoff: 1 milione.

Poco sotto i 60 milioni il Milan, che si ferma a 59,63:

Bonus partecipazione: 18,62 milioni;

Posizione in classifica: 7,05 milioni;

Quote UEFA (market pool e ranking storico): 21,46 milioni;

Bonus risultati: 10,5 milioni;

Bonus playoff: 1 milione.

Ultimo il Bologna con un incasso di 36,62 milioni di euro: