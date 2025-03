Champions League, Lille-Dortmund interrotta per il Ramadan: cosa è successo in campo

Ascolta ora 00:00 00:00

Non è certamente un fatto molto frequente, ma nemmeno così inusuale, quanto accaduto al minuto otto del primo tempo della sfida di Champions League tra i francesi del Lille e i tedeschi del Borussia Dortmund: l'arbitro dell'incontro, lo svizzero Sandro Scharer, ha interrotto la gara per un minuto rispettando il Ramadan per i calciatori musulmani presenti in campo.

Cosa è successo

Chi ha visto la gara in tv o le immagini trasmesse successivamente sui canali web si è accorto che non appena il sole è tramontato, l'arbitro elvetico ha consentito ai calciatori coinvolti di fermarsi e rifocillarsi. Il Ramadan, iniziato il 1° marzo e che terminerà il 29 marzo, è il periodo di purificazione in cui i musulmani digiunano dall'alba fino al calare del Sole: nel momento del tramonto ecco che il digiuno viene interrotto o con un bicchiere d'acqua o con un dattero mentre con il buio successivo è possibile cenare. Quando la gara è stata interrotta i padroni di casa erano già in vantaggio ma sarà poi il Dortmund a vincere 2-1 e qualificarsi per i quarti di finale.

Quali sono i precedenti

Come detto, anche se non si tratta di qualcosa di usuale, appena alcuni giorni prima si erano verificate analoghe situazioni: nella gara di Europa League tra Real Sociedad e Manchester United del 6 marzo Nayef Aguerd, difensore del club spagnolo, ne ha approfittato per mangiare una banana ma lo stesso è avvenuto anche negli ottavi di Champions League dell'11 marzo nella gara tra Barcellona e Benfica con l'asso blaugrana, Lamine Yamal (musulmano praticante), idratarsi insieme ai suoi compagni di squadra.

Anche in questi casi, dopo il minuto di interruzione, le gare sono riprese regolarmente. " Che bello che si rispetti e ci si adegui ogni tipo di cultura e religione. Bravi!", è stato uno dei commenti più apprezzati in rete. Ai microfoni della tv tedesca, l'ex calciatore Schweinsteiger ha spiegato che " è un gesto molto importante, è un aspetto spesso sottovalutato ma bisogna tenere conto che il rapporto con la fede è molto importante ”.

Perché in Francia è vietato

La pratica di prendersi una pausa per consentire ai calciatori che osservano il Ramadan di idratarsi o mangiare esiste già in Inghilterra, Germania e Paesi Bassi: In Francia è stata vietata dalla Federazione calcistica francese (Fff) ritenendo che

nella pratica sportiva. Ieri sera, dunque, pur disputandosi la gara nello stadio del Lille è stato possibile perché si trattava di una competizione organizzata dall'Uefa.